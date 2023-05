Mondiaux de judo 2023 : numéro une mondiale et tenante du titre, Romane Dicko éliminée dès son entrée en lice

A 23 ans, c'est une énorme désillusion pour la Française, championne du monde et d'Europe en titre dans la catégorie des +78 kg, à un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris où elle rêve de se parer d'or.

Article rédigé par franceinfo: sport France Télévisions

Temps de lecture : 1 min.

La Française Romane Dicko, lors du Grand Slam de Paris, le 5 février 2023. (LAURENT LAIRYS / AFP)

Elle rêvait d'un doublé. Elle n'a pas passé le moindre tour. Numéro une mondiale, championne du monde et d'Europe en titre, Romane Dicko a sombré lors de son entrée en lice des championnats du monde de judo, à Doha, samedi 13 mai. La Française, troisième des JO de Tokyo, est tombée sur l'Italienne Asya Tavano, au 2e tour du tournoi. "C'est pas normal que je perde aujourd'hui, pas comme ça, a-t-elle réagi quelques minutes après sa défaite. Je sais que je n'ai pas fait un bon match. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, tous les voyants étaient au vert. Je me sentais bien, je ne ressentais pas de pression. Ça fait mal." Incapable de faire la différence, neutralisée longtemps par la Transalpine, Romane Dicko a été surprise par un mouvement à quelques secondes de la fin du combat, sanctionnée par un waza-ari à l'avantage de la 22e mondiale. Cette grosse déception intervient alors qu'elle avait déjà fini à la troisième place au Grand Slam de Paris comme à celui d'Antalya cette année. Dans cette catégorie, une autre athlète tricolore peut encore monter sur le podium : Julia Tolofua, qui avait remporté le bronze aux Mondiaux en 2022.