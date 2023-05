Mondiaux de judo 2023 : Audrey Tcheuméo vice-championne du monde chez les -78 kg

La judokate française, qui visait une deuxième couronne mondiale, s'est inclinée vendredi en finale face à l'Israélienne Inbar Lanir.

Cruelle issue pour Audrey Tcheuméo lors des championnats du monde de Doha, vendredi 12 mai. Opposée à l'Israélienne Inbar Lanir en finale de la catégorie des -78 kg, la Française a été battue et décroche une médaille d'argent, sa quatrième dans des mondiaux. Pour la native de Bondy, sur une excellente dynamique ces derniers mois, cette défaite est dure à avaler, tant elle faisait figure d'épouvantail dans la compétition. Tcheuméo met désormais le cap vers Paris 2024 et les Jeux olympiques, pour décrocher le seul titre qui manque à son palmarès.

Passée proche de la défaite sur un arrachage de son adversaire, Tcheuméo a par la suite craqué sur un joli mouvement de Lanir conclu par un ippon. Pour ses premiers mondiaux depuis 2018, la francilienne a réalisé un parcours sérieux pour arriver en finale, écartant successivement la Colombienne Brenda Olaya, la Biélorusse Darya Kantsavaya, la championne olympique japonaise Shori Hamada et enfin la Néerlandaise Guusje Steenhuis en demi finale.

Une médaille à savourer après en avoir bavé

Cette défaite en finale laisse un goût amer mais Audrey Tcheuméo revient de loin. En manque de résultats et barrée par une concurrence plus accrue que jamais, notamment par Madeleine Malonga, elle n'avait pas participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. En 2023, cette médaille d'argent vient s'ajouter à ses deux victoires lors des Grands Chelems de Paris et d'Antalya et confirme qu'elle est bien de retour à son meilleur niveau. Avec les Jeux olympiques en ligne de mire, elle continue d'engranger de la confiance."Doha sera un test, une leçon pour avancer vers le but ultime", déclarait-elle il y a quelques jour à l'AFP.

Seule engagée tricolore de la journée, Tcheuméo rapporte une cinquième médaille à l'équipe de France lors de ces championnats du monde de Doha. Samedi, place aux ultimes tableaux individuels avant les épreuves par équipes. Teddy Riner chez les +100 kg, après six ans d'absence dans la compétition, tentera de décrocher un 11e titre mondial, tandis que chez les femmes, Romane Dicko cherchera à défendre son bien chez les +78 kg, elle qui avait été sacrée championne du monde à Tachkent l'an dernier. Autre engagée française, Julia Tolofua voudra rééditer sa performance réalisée en Ouzbékistan, où elle avait obtenu la médaille de bronze.