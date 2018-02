VIDEOS. JO d'hiver 2018 : Tourbillons, portés, sauts... Les figures des patineurs qui ont mis le feu sur la glace de Pyeongchang

Franceinfo vous montre quelques figures spectaculaires réalisées en patinage artistique à Pyeongchang.

C'est l'une des stars du jour. Le patineur américain Nathan Chen a réalisé, samedi 17 février, un programme libre spectaculaire en patinage artistique. Il est notamment devenu le premier à réaliser six quadruples sauts aux Jeux olympiques. Il n'est pas le seul, lors de ces Jeux de Pyeongchang, à marquer l'histoire de la discipline. Depuis le début de la quinzaine, plusieurs patineurs ont surpris les spectateurs et commentateurs. Franceinfo vous en montre quelques-unes des figures qui ont attiré l'attention.

Un porté (très) long

Leur figure a suscité l'intérêt des internautes. Les danseurs sur glace français Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont réalisé un "lift" (ou "ascenseur"), dimanche 11 février pendant la compétition par équipes, une figure avec un porter impressionnant. Comme l'a remarqué le Huffington Post, la séquence a fait réagir sur Reddit. "C’est magnifique", admire un commentateur. "Ils sont tellement forts", ajoute un autre. "Certains disent qu'elle tourne encore", s'amuse un dernier. La performance est à voir à partir de 3 minutes 15 :

Un saut parmi les plus difficiles

Il est le premier à réaliser la figure en compétition olympique, salue le Time (en anglais). Le patineur américain Vincent Zhou, 17 ans, a réussi un quadruple Lutz pendant son programme court, vendredi 16 février. Il s'agit d'un saut piqué particulier, comme l'explique 20 Minutes. "Ce saut [est] l'un des plus difficiles qu'un patineur puisse réaliser", souligne Vanity Fair, qui a publié la vidéo de son exploit.

Vincent Zhou participe au programme court de patinage artistique, le 16 février 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). (ED JONES / AFP)

Des sauts... six fois

Il n'est arrivé que 5e mais il est entré dans l'histoire. En programme libre, samedi 17 février, l'Américain Nathan Chen a réalisé une performance exceptionnelle qui lui a valu le record du plus haut score technique (215,08 points). Il est notamment devenu le premier à réaliser six quadruples sauts aux Jeux olympiques. Regardez :

Des tours et encore des tours

On la voit dans les airs faire trois tours et demi. La patineuse américaine Mirai Nagasu a réalisé un triple axel, lundi 12 février à l'occasion de la compétition par équipes. Elle est la troisième femme à réussir une telle figure aux Jeux olympiques. Avant elle, seules deux patineuses japonaises avaient réussi à intégrer la mythique figure à leur programme olympique : Midori Ito à Albertville en 1992 et Mao Asada en 2010 à Vancouver. Regardez à partir de 1 minute :