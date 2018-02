Tricot, coloriage, gags ou musique : comment les athlètes et les entraîneurs déstressent avant les épreuves des JO

Certains internautes ont aperçu Antti Koskinen, un entraîneur finlandais, tricoter en haut des pistes.

A chacun sa technique. Pour déstresser, les équipes présentes à Pyeongchang (Corée du Sud) pour les Jeux olympiques d'hiver ont leurs petits secrets. Certains internautes ont déjà remarqué celui de Antti Koskinen, entraîneur du snowboarder finlandais Roope Tonteri : le tricot ! Franceinfo fait le tour des rituels et autres habitudes des sportifs avant leur grand moment.

Nastasia Noens et... le coloriage

"La veille de course, j'ai le cœur qui bat fort." La skieuse française Nastasia Noens décrit à France Télévisions l'état dans lequel elle se trouve avant ses épreuves. Et pour y remédier, elle raconte : "Je ne dors pas la veille de la course." Une nuit blanche donc et... "du coloriage". L'athlète se plie avant chacune de ses épreuves à ce rituel depuis deux ans. "Je colorie avant chaque manche. Un petit stress en moins. J'ai un petit cahier et je colorie."

Antti Koskinen et... le tricot

Dans l'équipe finlandaise de snowboard slopestyle, ce n'est pas l'athlète qui est le plus tendu, mais l'entraîneur ! Pendant les épreuves de Roope Tonteri, son coach Antti Koskinen tricote pour se détendre. En haut de la piste de snowboard, rendant sa petite technique de relaxation bien visible aux yeux des internautes, qui se sont empressés de commenter.

The Finnish coach is KNITTING at the top of the slopestyle course. Someone please find out what this man is making!!!#PyongChang2018 #snowboard pic.twitter.com/Nr87YBJ2lf — Shelby-Jai Flick (@ShelbyJaiFlick) 10 février 2018

Snowboarder's coach is calmly KNITTING during the #Olympics. Of course he's Finnish. pic.twitter.com/9pszUJ04ml — Hannah Stanley (@hannahmstanley) 10 février 2018

Fabian Bösch et... les bêtises

Pour décompresser en attendant son épreuve, le 18 février, le Suisse Fabian Bösch a décidé, pour sa part, de s'amuser. Il a publié plusieurs vidéos humoristiques sur Instagram, comme l'a repéré L'Equipe. Dans une première publication, on le voit tester le bobsleigh sur... un transpalette. Dans une deuxième vidéo, on voit le skieur freestyle prendre un escalator par l'extérieur. "Après vingt ans, je ne comprends toujours pas comment ça marche. Est-ce que je l'utilise bien ?", commente-t-il.

Adeline Baud-Mugnier et... la musique

Du côté d'Adeline Baud-Mugnier, c'est plus classique mais tout aussi relaxant. La skieuse alpine française a l'habitude d'écouter de la musique juste avant son épreuve. "C'est pour me rappeler que ce n'est que du ski et qu’il faut rester simple et se faire plaisir", raconte-t-elle à franceinfo. Pas de musique précise pour l'athlète, simplement des morceaux "pas lents". "Et 10 dossards devant moi je range le téléphone !"