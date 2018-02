Tableau des médailles, calendrier... Le guide de survie pour spectateur (novice) des Jeux olympiques d'hiver

Vous avez bien envie de suivre les JO de Pyeongchang mais vous ne savez pas comment ? Du calendrier des épreuves à ne pas manquer à l'explication des disciplines, franceinfo vous propose un guide de survie.

Top départ pour les Jeux d'hiver ! Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang (Corée du Sud) démarrent samedi 10 février, et vous avez décidé de suivre les épreuves (de près ou de loin). Problème, vous ne savez pas où trouver le calendrier des compétitions ou le tableau des médailles ? Ou encore sur quelles chaînes suivre les Jeux ? Franceinfo vous propose un guide de survie qui regroupe toutes les informations pour ne rien perdre JO.

Où puis-je voir le tableau des médailles ?

Les Français vont-ils mieux faire qu'à Sotchi en 2014, où ils s'étaient classés 10e avec 15 médailles ? Et quelles places obtiendront les grands favoris des JO de 2018, à savoir les Etats-Unis, l’Allemagne, la Norvège ou encore le Canada ? En cliquant sur ce lien, vous trouverez le tableau des médailles mis en ligne sur le site de francetv sport afin de suivre les résultats au jour le jour.

Et le calendrier des épreuves ?

De la cérémonie d'ouverture, vendredi 9 février à midi (heure de Paris), à la cérémonie de clôture prévue le dimanche 25 février, des dizaines d'épreuves vont se succéder chaque jour. Décalage horaire oblige, elles se dérouleront principalement de 2 heures du matin au milieu de l'après-midi. Comment s'y retrouver et connaître l'heure de son épreuve préférée ? Voici le programme général de ces JO d'hiver.

Comment faire si je souhaite les suivre en direct ?

Les insomniaques férus de glisse peuvent se réjouir : France 2 et France 3 vont se relayer pour suivre en direct certaines épreuves de Pyeongchang, tous les jours de 1 heure du matin jusqu'à 17h40. Vous pourrez également regarder l'intégralité des épreuves grâce à un dispositif multicaméras sur le site de francetv sport, dès 2 heures du matin. Elles ne seront pas commentées et vous pourrez sélectionner le sport que vous désirez suivre. Et pour être à la page, même pendant vos déplacements, France Télévisions a mis à votre disposition une application pour smartphone : france.tv JO (disponible sur iOS et Android).

Et pour avoir un résumé ?

Si vous lever aux aurores ne vous enchante pas, franceinfo vous propose chaque jour un récap de ce qu'il faut retenir (image du jour, performance à couper le souffle, etc). Francetv sport vous a également concocté un assistant vocal dédié aux JO. En parlant à votre "Google Home" par exemple, vous obtiendrez le programme des épreuves, les résultats, le classement des médailles et même la météo ou l’heure locale en Corée du Sud. Pour les plus "geek" d'entre vous, francetv sport dévoilera le meilleur des JO sur le réseau social Snapchat avec deux éditions "Discover" par jour.

⛷ Les JO d'hiver débutent officiellement demain à PyeongChang, en Corée du sud mais rendez-vous dès aujourd'hui sur Snapchat pour découvrir le tout nouveau Discover France tv sport qui vous fera vivre d'une nouvelle façon ces Jeux au quotidien ! #JO2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/RMaT7CrToS — France tv sport (@francetvsport) 8 février 2018

France Télévisions prévoit enfin une série d'émissions pour vous résumer l'actualité de cet événement sportif :

• "JO Club", à 17h40 sur France 2.

• "Le journal des Jeux", à 20 heures sur France 3.

• "Pyeongchang 2018, Jeux olympiques", le soir sur France 4.

• "L'instant JO", à 19h10 et 22h10 sur franceinfo, canal 27 de la TNT.

Comment bien comprendre les épreuves ?

Vous avez bien envie de suivre les JO, pour les belles images et autres performances spectaculaires, mais vous n'y comprenez pas grand-chose ? Francetv sport vous a concocté plusieurs vidéos, pour devenir un expert des épreuves des JO d'hiver.

• La luge

• Le ski freestyle

• Le combiné nordique

• Le bobsleigh

• Le patinage artistique

• Le skeleton

• Le snowboard

• Le ski de fond

• Le hockey sur glace

• Le ski alpin

• Le patinage de vitesse

• Le biathlon

• Le saut à ski

• Le curling

Je n'ai pas envie de tout suivre, quelles épreuves dois-je privilégier ?

Vous êtes novice en Jeux d'hiver ? Certaines épreuves ne vous passionnent pas à première vue ? Pour vous aider à faire votre choix, franceinfo a sélectionné pour vous dans cet article les cinq épreuves à ne surtout pas manquer pour se faire une bonne idée de ces JO. Entre le biathlon et ses chances de médailles pour la France, le patinage de vitesse pour ses gamelles et le snowboard pour ses figures vertigineuses, vous devriez trouver votre bonheur !