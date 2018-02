Migrant ghanéen, patineurs nord-coréens, lugeur indien... Ces athlètes improbables présents aux JO de Pyeongchang

Tout a commencé avec une grosse caisse à savon. "Ah, le Maeflower !, sourit Seun Adigun, la pilote de l’équipe nigériane de bobsleigh. Je l’ai fabriqué moi-même, avec du bois et d’autres bricoles. Ça m’a pris trois jours, quand même ! C’était solide, ça pesait grosso modo 50 kilos et on ne pouvait pas monter dedans. Mais ça nous a permis d’acquérir les bases pour pousser et diriger." Quand elle raccroche les pointes après une riche carrière en athlétisme (marquée par un titre de championne d’Afrique en 2010) et une ultime participation aux Jeux de Londres, en 2012 sur le 100 m haies, Seun Adigun ne cogite pas longtemps sur son après-carrière. Des amis athlètes conseillent à la jeune retraitée de suivre le chemin de la hurdleuse Lolo Jones, et de troquer les dossards pour enfiler la combinaison intégrale. Elle entraîne dans l’aventure ses amies Akuoma Omeoga et Ngozi Onwumere.

Forcément, l’équipage ne roule pas sur l’or au moment de participer aux différentes épreuves, sur plusieurs continents, indispensables pour se qualifier. Faute de subventions de la toute jeune fédération nigériane de bobsleigh, elle aussi fauchée, les bobeuses se tournent vers le financement participatif. Avec succès : les dons affluent du monde entier, dont un chèque de 50 000 dollars, les trois quarts de la somme demandée, d'un mystérieux donateur anonyme. On n’en saura pas plus : "Il a demandé à rester dans l’ombre, je respecte ça", élude la championne.

Au bobsleigh, il suffit de participer à un certain nombre de courses pour valider son ticket, mais n’allez pas dire que c’est facile. "Imaginez un jeune qui vient de décrocher le permis qu’on lâche sur le circuit de Daytona [circuit emblématique de stock-cars des Etats-Unis]. A l’arrivée de chaque course, je pleurais : 'On est arrivées entières !'" Qualification en poche, les trois bobeuses se retrouvent sous les projecteurs. On les voit dans les shows grand public américains, comme celui d’Ellen DeGeneres ou "This Morning", sur CBS. Arrive l’inévitable comparaison avec le film Rasta Rockett sur la participation de l'équipe jamaïcaine de bobsleigh aux JO de 1988 : "On nous l’a faite un million de fois", soupire Seun Adigun.