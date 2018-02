La boxe menacée d'être écartée des Jeux olympiques de 2020

L'instance olympique a par ailleurs confirmé dimanche qu'elle suspendait toutes ses aides financières à la Fédération.

La boxe sur la sellette pour les Jeux de Tokyo ? Le Comité international olympique (CIO) s'est dit, dimanche 4 février, "extrêmement inquiet" des problèmes de gouvernance à la Fédération internationale de boxe amateur (AIBA). Le CIO menace de retirer la boxe du programme des Jeux olympiques de 2020.

Le CIO "se réserve le droit de réexaminer la présence de la boxe aux jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires (en octobre 2018) et aux Jeux olympiques de Tokyo-2020", a déclaré le président du CIO, Thomas Bach.

L'instance olympique a par ailleurs confirmé dimanche qu'elle suspendait toutes ses aides financières à la Fédération. "Cette décision est extrêmement décevante pour l'AIBA car elle espérait que la commission exécutive du CIO aurait compris que les processus nécessaires pour mettre en oeuvre encore plus de mesures nécessitent davantage de temps et que les mesures positives déjà prises récemment témoignent des efforts vigoureux et de la volonté de réforme de l'AIBA", a réagi la Fédération.