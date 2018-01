JO d'hiver : les athlètes nord-coréens défileront aux côtés de leurs voisins du Sud

Les relations ne cessent de se réchauffer entre Séoul et Pyongyang. Une poignée de main soigneusement mise en scène. À gauche, le représentant de la Corée du Nord, à droite, celui de la Corée du Sud. Pour la première fois depuis deux ans, les deux pays ennemis se rencontrent et se parlent. Autre image très symbolique : la délégation nord-coréenne traversant à pied la fameuse ligne de démarcation entre les deux Corées. La rencontre a lieu dans la zone démilitarisée, dans ce décor où les soldats des deux pays se font face en permanence.

Kim Jong-un dans le costume du diplomate

Une détente qui permet une première avancée. La Corée du Nord accepte d'envoyer une importance délégation aux Jeux olympiques en Corée du Sud. Une avancée spectaculaire initiée par Kim Jong-un lui-même. Le leader nord-coréen endosse désormais le costume de diplomate. Kim Jong-un réussit donc à fragiliser l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. Cette année, il n'y aura d'ailleurs pas de manœuvre militaire entre les deux pays ; c'était une demande du leader nord-coréen. Mais cette détente ne change rien à la dangerosité de Kim Jong-un, un leader plus que jamais déterminé à poursuivre ses essais nucléaires et ses tirs de missiles.

