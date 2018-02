JO d'hiver 2018 : Tongien torse nu, stade à moitié vide, sosie de Trump... Ce qu'il faut retenir de la cérémonie d'ouverture

C'est parti pour dix-sept jours de compétitions, de médailles, de rebondissements et d'émotions. Les 23es Jeux olympiques d'hiver ont officiellement commencé, vendredi 9 février, à Pyeongchang (Corée du Sud). La traditionnelle cérémonie a duré un peu moins de trois heures. Près de 2 900 athlètes ont défilé dans le stade (et dans le froid). Franceinfo vous résume ce qui ne fallait pas rater de ce moment incontournable de toute olympiade.

Le froid polaire (-10°C) semble en avoir démotivé quelques-uns. Le stade olympique de Pyeongchang est loin d'avoir fait le plein. Beaucoup de sièges vides se languissaient dans l'enceinte de 35 000 places, comme l'ont repéré plusieurs internautes.

Tout un symbole. Deux hockeyeuses coréennes se sont présentées pour allumer la vasque olympique. L'une est originaire du Nord, l'autre du Sud. C'est ensuite Kim Yu-na, championne olympique à Vancouver en 2010 de patinage artistique, qui s'est chargée d'allumer officiellement la flamme.

A 63 ans, Jackie Chan fait toujours sensation. La preuve, lorsque son visage est apparu sur les écrans du stade. L'acteur chinois était l'un des porteurs de la flamme olympique.

Everyone wanted a picture of #Torchbearer @EyeOfJackieChan today! We light the cauldron during the #OpeningCeremony in a couple of hours! pic.twitter.com/nM429VRliB

C'était sans aucun doute le moment fort de la cérémonie d'ouverture. Les délégations de Corée du Nord et de Corée du Sud ont défilé côte à côte. Au dos de leurs tenues blanches, on pouvait lire le mot "Corée". Le président sud-coréen n'a rien manqué de cette séquence historique. Tout comme la sœur de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, présente elle aussi dans le stade. Les Jeux sont en effet marqués par la participation de 22 sportifs originaires de Corée du Nord.

Drapeau bleu-blanc-rouge en main, le biathlète français Martin Fourcade a guidé la délégation française dans le stade. Pour l'anecdote, c'est selon l'ordre alphabétique coréen que les nations défilent. Voilà pourquoi les Bleus sont entrés juste après... le Togo.

Il avait déjà fait le coup il y a deux ans à Rio. Le Tongien Pita Taufatofua a de nouveau défilé torse nu (et huilé) dans le stade olympique de Pyeongchang. Courageux, quand on connaît les températures polaires en ce moment du côté de la ville sud-coréenne...

C'était là aussi une séquence attendue : la délégation des athlètes olympiques de Russie a pu défiler derrière la bannière olympique et ses cinq anneaux. Bannie de ces Jeux pour dopage institutionnalisé, la Russie pourra néanmoins compter sur 168 de ces représentants, invités par le CIO car jugés suffisamment "propres".

Donald Trump et Kim Jong-un étaient dans les tribunes du stade olympique de Pyeongchang. En tout cas leurs sosies. Casquette "USA" rouge pour le président américain, cheveux coiffés en arrière pour le dirigeant nord-coréen. Ils ont volé la vedette aux athlètes quelques minutes, avant d'être évincés de l'enceinte par les organisateurs. L'intervention s'est faite dans le calme.

Here’s a bad picture of the Donald Trump and Kim Jong-un impersonators who just caused a big commotion in one section of the Olympic stands! pic.twitter.com/6YD9sR7kxy