JO d'hiver 2018 : l'équipe norvégienne se fait livrer 15 000 œufs par erreur

Les cuisiniers de l'équipe olympique norvégienne voulaient commander 1 500 œufs mais en ont reçu dix fois plus à cause d'une erreur de frappe.

Quoi de plus sain que des œufs pour nourrir des athlètes olympiques ? Les cuisiniers de l'équipe norvégienne ont voulu commander 1 500 œufs pour leurs 109 athlètes, mais se sont trompés dans la traduction. Résultat : ils ont reçu 15 000 œufs, dix fois plus que la quantité demandée. La raison de cette erreur ? Une faute de frappe. L'un des chefs est allé sur Google traduction pour passer la commande en Corée du Sud, où se déroulent les Jeux, mais la quantité aurait mal été traduite, précise BBC News (en anglais).

OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy — Trønder-Avisa (@tronderavisa) 3 février 2018

Tore Ovrebo, l'un des cuisiniers, assure que cette erreur n'est "pas un gros problème" mais qu'il a été très étonné de voir débarquer un camion rempli d'œufs pour sa commande. "Nous recevons de la nourriture tous les quatre jours, mais quand il s'agit d'œufs, c'est plus facile de l'acheter dans un magasin local", conçoit le chef Arne Brimi, au journal norvégien Aften Posten. Depuis, 13 500 œufs ont été retournés, et les chefs réfléchissent à un moyen de cuisiner les restants. "Omelette, œufs bouillis et frits et saumon fumé avec des œufs brouillés", détaille l'un d'entre eux.