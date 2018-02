JO d'hiver 2018 : l'équipe masculine du sprint en ski de fond décroche le bronze, 14e médaille tricolore

L'équipe de France est à une médaille de son record aux Jeux olympiques de Sotchi (Russie), en 2014.

Et de 14 ! L'équipe de France a décroché une médaille de bronze lors de la finale messieurs de sprint au ski de fond, mercredi 21 février aux Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud). Il s'agit de la quatorzième médaille pour la France à ces JO d'hiver. L'Hexagone est à une médaille de son record aux Jeux olympiques de Sotchi (Russie), en 2014.

Maurice Manificat, déjà médaillé de bronze en relais 4x10 km, et Richard Jouve ont terminé à un peu plus de deux secondes de la Norvège, championne olympique, et derrière les athlètes russes sous bannière olympique, deuxièmes, à l'issue d'un sprint serré.