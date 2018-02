JO d'hiver 2018 : l'actrice Sally Field joue les entremetteuses entre son fils et un patineur américain

L'actrice, qui a joué dans "Madame Doubtfire" ou encore "Forrest Gump", a encouragé son fils à prendre contact avec un patineur de l'équipe olympique américaine.

"Sam, il est terriblement mignon. Trouve un moyen d'y arriver." Voilà le petit message d'encouragement envoyé par l'actrice Sally Field à son fils, Sam Griesman. Ce dernier a avoué, sur les réseaux sociaux, avoir été séduit par le patineur artistique américain Adam Rippon lors de ses épreuves aux Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée-du-Sud).

La comédienne, qui a notamment joué dans Madame Doubtfire, Forrest Gump ou plus récemment dans The Amazing Spiderman, a donc décidé de le pousser à prendre contact. "Voici simplement un conseil très utile de ma mère, sur ma manière de gérer mon béguin", a écrit Sam Greisman, avec une photo du message de sa mère.

Just some really helpful advice from my mom on how to deal with my Olympic crush. pic.twitter.com/shYCXwNOMf — sam greisman (@SAMGREIS) 17 février 2018

Des internautes amusés (et aussi conquis)

Et l'actrice n'en est pas restée là. Après la publication de son fils, elle a insisté en envoyant une notification à l'athlète en personne. De quoi faire rire les internautes. "Ca c'est les mamans : elles obtiennent ce qu'elles veulent", s'amuse un utilisateur sur Twitter. "C'est tellement fou que ça pourrait marcher", ajoute un autre. "Inscris-toi sur la liste d'attente. La planète entière est tombée sous le charme d'Adam Rippon", commente un dernier.

Moms: they get it done. — P.E. Thomas (@ScaryKlown) 17 février 2018

@SAMGREIS This is just crazy enough to work — Slade (@Slade) 17 février 2018