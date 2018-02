JO d'hiver 2018 : huit choses à savoir sur Papadakis-Cizeron, le duo français qui enflamme le patinage artistique

Le couple, déjà double champion du monde et quadruple champion d'Europe à 22 et 23 ans, fait partie des grands favoris pour le titre olympique, un concours qui se déroulera les 19 et 20 février sur la patinoire olympique de Pyeongchang.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron n'ont pas participé à la cérémonie d'ouverture des JO de Pyeongchang. Le couple de patineurs français, grands favoris de l'épreuve de danse sur glace qui se tiendra les 19 et 20 février, est bien sagement resté au Canada pour peaufiner sa préparation.

Le duo a même décidé de faire l'impasse sur l'épreuve par équipes pour se concentrer sur l'épreuve de danse et aller chercher le titre olympique. Le seul qui lui manque, alors qu'elle n'a que 22 ans et lui 23. Vous ne connaissez pas encore ce couple qui pourrait rentrer au panthéon du patinage artistique ? Suivez le guide.

1 Gabriella Papadakis est (pratiquement) née sur une patinoire

Evacuons tout de suite une évidence : Gabriella Papadakis a des origines grecques. "Mon père vient d'Athènes, mais toute sa famille est crétoise", précise la patineuse dans L'Equipe. Si elle n'a pas vu le jour sous le doux soleil de Grèce, elle a failli naître sur la glace de Clermont-Ferrand. Sa mère, Catherine, professeure de patinage dans la capitale historique de l'Auvergne, se rappelle de ce jour de mai 1995 : "J'avais prévu de m'arrêter 15 jours avant la naissance de ma fille. Je fais une répétition du gala, un mardi soir, j'étais comme d'habitude sur la glace avec les patins, le ventre énorme et en rentrant à la maison, j'ai bien senti que ma fille n'attendrait plus", raconte-t-elle à RTL. Gabriella est née dans la nuit qui a suivi, le 10 mai 1995.

2 Sa mère a joué les entremetteuses avec Guillaume Cizeron

Fille de professeure de patins, Gabriella fait ses débuts sur la glace à 4 ans. Son camarade, Guillaume Cizeron, est moins précoce. Après avoir testé le judo et le trampoline, il enfile ses premiers patins à 7 ans. Il ne les quittera plus. Dans le club de Clermont-Ferrand, il côtoie tous les jours Gabriella. C'est en les voyant évoluer sur la glace que la mère de la patineuse a l'idée de les associer. Ils ne se quitteront plus. "On est comme un vieux couple, c’est comme si on était mariés depuis trente ans. On a commencé à 8 et 9 ans et on a plus grandi ensemble qu’avec nos frères et sœurs respectifs", sourit Guillaume Cizeron dans Le Parisien.

3 Ils ont "une relation particulière"

Ce duo qu'ils forment sur la glace depuis plus de dix ans est une de leur force. "Ils ont un rapport l'un à l'autre qui est facile et naturel, presque inné. Ils arrivent à se suivre les yeux fermés, à se deviner les yeux fermés", décrit l'une de leurs trois coachs, Marie-France Dubreuil à l'AFP. "C’est vraiment une relation particulière. Ceux qui patinent depuis quatre ou cinq ans ensemble sont amis ou collègues de travail. Nous, on a une histoire profonde", détaille le patineur au Parisien. Ils se connaissent "parfaitement". "Ces émotions que l'on délivre, ça vient du cœur. Si on ne pouvait pas se saquer, ce serait compliqué d'avoir cette vérité dans l'âme", poétise sa partenaire.

4 Ils ont échangé un baiser mythique lors d'un championnat du monde...

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron se révèlent aux yeux du grand public le 27 mars 2015 à Shanghai (Chine). Ce jour-là, ils deviennent champion du monde de danse sur glace pour la première fois, huit ans après le couple tricolore Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder. Sur l'air du Concerto pour piano numéro 23 de Mozart, les deux Français décrochent la timbale après seulement deux saisons chez les seniors. Mais au-delà de leur prestation, c'est une photo qui va leur assurer une célébrité mondiale.

Leur programme touche à sa fin quand, lors d'un porté, les lèvres des deux patineurs se frôlent provoquant l'émotion et les vivats de la foule. "J’ai entendu la foule qui acclamait quand Gabriella s’est pendue au cou de Guillaume puis subrepticement, ils ont échangé un baiser. J’ai compris à ce moment-là qu’ils avaient gagné. Les émotions étaient magiques", déclare au journal suisse Le Matin Goh Chain Hin, le photographe de l’AFP à Pékin, qui a immortalisé cet instant.

Le "baiser" de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron lors des Mondiaux de Shangha, le 27 mars 2015. (GOH CHAI HIN / AFP)

5 ... mais ils ne sont pas en couple

Mais n'allez pas croire qu'ils sont en couple dans la vie. C'est juste de l'amitié. "Nous nous entendons très bien dans le travail, mais ne nous confions jamais l’un à l’autre, précise Gabriella à Paris Match. Je crois nécessaire à notre équilibre de préserver le peu de vie privée qu'il nous reste."

"Parce que nous jouons l’amour sur scène, nous avons besoin de garder une certaine distance dans la vie", ajoute Guillaume. Et Gabriella de conclure : "Nous nous connaissons depuis si longtemps que je considère Guillaume comme un frère. Avoir une histoire d’amour avec lui m’aurait donné l’impression d’être dans une relation incestueuse !"

6 Une commotion cérébrale a failli briser la carrière de Gabriella Papadakis

La belle histoire a failli pourtant tourner court. En août 2015, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron viennent d'être sacrés champions du monde de danse sur glace. Lors d'un entraînement, la patineuse tombe sur la tête. Pendant trente minutes, elle ne peut plus bouger, ni articuler un mot, victime d'une commotion cérébrale. Les semaines qui suivent sont terribles.

"Je ne sortais plus de chez moi. Je devais rester couchée, j’avais perdu le sens de l’équilibre, je parlais très lentement en inversant l’ordre des mots", décrit-elle à Paris Match. La rééducation dure quatre mois et Gabriella Papadakis craint le pire pour la suite de sa carrière. Pendant ce temps-là, Guillaume Cizeron s'entraîne tout seul. Elle finit par reprendre progressivement l'entraînement. Avec réussite. Moins d'un an plus tard, en mars 2016, le couple remporte un nouveau titre de champion du monde.

7 Ils s'entraînent avec leurs principaux rivaux

Depuis l'été 2014, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne s'entraînent plus à Lyon. Poussé par leur entraîneur, Romain Haguenauer, à quitter l'Hexagone pour progresser, le trio s'est envolé pour Montréal et rallie le centre d'entraînement du duo Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, champions du Canada en danse sur glace en 2000 et de 2004 à 2007. Un pari gagnant puisque depuis 2015, Papadakis et Cizeron collectionnent les titres. Mais en 2017, les Français ont eu la surprise d'être rejoints par les patineurs canadiens Tessa Virtue et Scott Moir.

Champion olympique en 2010 à Vancouver (Canada), vice-champions olympiques à Sotchi (Russie) quatre ans plus tard, le duo est sorti de sa retraite pour devenir le principal rival des Français. Lors des derniers Mondiaux à Helsinki (Finlande) en avril 2017, le couple tricolore a même été battu par les Canadiens. Une situation forcément particulière pour les deux couples. Assurant leur rôle de vétérans, les Canadiens jouent la carte des bons copains.

On est de grands fans d'eux, mais c'est du sport et on a méchamment envie de gagner donc ça va être intense.Tessa Virtue et Scott Moirà BFMTV

Les Français, eux, préfèrent ne pas épiloguer : "Nous sommes habitués. Mais c’est sûr que plus les compétitions approchent, plus nous essayons, naturellement, de nous entraîner chacun de notre côté. Ce n’est pas à cause d’une mauvaise rivalité, bien sûr, mais plus une manière de se concentrer sur soi-même, et non pas sur ses concurrents", assure Gabriella Papadakis.

8 Il ne leur manque que le titre olympique

A Pyeongchang, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron visent le seul titre qui leur fait défaut : l'or olympique. Car pour le reste, leur palmarès est déjà bien fourni double champions du monde (2015 et 2016), quadruple champion d'Europe (2015, 2016, 2017 et 2018) et quadruple champion de France (2015, 2016, 2017 et 2018), ils détiennent aussi un record du monde symbolique : ce sont les premiers patineurs à avoir dépassé la barre symbolique des 200 points. "Cela nous prouve que nous sommes sur la bonne voie, que l’on progresse aussi", estime Guillaume Cizeron à francetvsport.

Une médaille d'or leur permettrait aussi d'intégrer le cercle, très restreint, des Français sacrés. Depuis 1908 que le patinage artistique est un sport olympique, les Bleus ont remporté 12 breloques, dont trois en or. La dernière remonte à Salt Lake City (2002) avec le couple mythique Marina Anissina et Gwendal Peizerat, sacré en danse sur glace. "La dernière médaille, c’était il y a longtemps", glisse Gabriella Papadakis à francetvsport. Espérons que l'attente prendra fin le 20 février 2018 sur la patinoire de Pyeongchang.