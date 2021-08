Après des Jeux olympiques 2021 marqués par le Covid-19, la flamme olympique s'éteint à Tokyo et prend la direction de Paris.

Paris récupère le flambeau. Après la quinzaine olympique japonaise, les athlètes du monde entier peuvent désormais se concentrer sur les JO de Paris. À peine trois années pour profiter de leur titre avant de le remettre en jeu à l'été 2024. Très marqués par la pandémie de Covid-19, les Jeux de Tokyo prennent fin, après un report, de nombreuses incertitudes, et des épreuves à huis-clos.

Rendez-vous dans trois ans

Cap sur 2024 à présent, "normalement, le Covid-19 sera derrière nous, et on pourra faire la fête", a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, avant la cérémonie de clôture, dimanche 8 août à Tokyo. "La fête se fera dans la ville toute entière, ce sera une grande célébration sportive", a-t-elle ajouté, convaincue également que les Jeux "vont redonner du rayonnement et de la fierté" à la France.