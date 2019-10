VIDEO. Une flamme, de l'or et un "clin d'œil à Marianne" : le logo des Jeux olympiques de Paris 2024 dévoilé par Tony Estanguet

Plus qu'un logo, un visage que les Français ont cinq ans pour apprendre à connaître. Lundi 21 octobre, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a révélé le dessin qui accompagnera l'événement : une flamme couleur or qui laisse apparaître un visage féminin. Un visuel qui traduit notamment "l'audace", pour l'ancien champion de canoë, interrogé en direct pendant le journal de 20 heures de France 2.

Ce logo combine "trois symboles", a détaillé Tony Estanguet. "D'abord une médaille. Ce logo est en forme de médaille et a la couleur de la médaille d'or. Le deuxième symbole pour nous, c'est la flamme (...). Notre ADN, c'est les Jeux, la flamme olympique et paralympique, c'est ce qui nous anime, c'est l'énergie qu'on transmet de génération en génération, de pays en pays (...). Le troisième symbole, c'est un clin d'œil à Marianne. Le symbole de la France. C'est un peu notre identité, notre culture, notre histoire".

"On veut que ces Jeux soient différents, qu'ils cassent les codes", a ajouté le président du comité d'organisation des Jeux. "Ce projet est tourné vers les gens", a-t-il continué, assurant vouloir mettre "plus de sport dans la vie des Français."