Total désengagé des JO 2024 : "Le président Macron a d'autres qualités que celle d'être un écologiste", estime un conseiller d'Anne Hidalgo

Le président a estimé que le désengagement de Total des JO 2024 n'était "pas une bonne idée". Serge Orru estime de son côté qu'il faut être "cohérent" si on veut des "JO verts".

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Le président Macron a d'autres qualités que celle d'être un écologiste. On veut des JO verts, donc il y a une cohérence à avoir", explique dimanche 7 juillet sur franceinfo, Serge Orru, conseiller politique auprès de la maire de Paris, Anne Hidalgo et ex-directeur général du WWF France de 2006 à 2012.

On ne peut pas vouloir des JO verts et avoir une entreprise comme Total qui soit partenaire.Serge Orru, conseiller d'Anne Hidalgo et ex-DG du WWFà franceinfo

L'entreprise Total a annoncé fin juin son désengagement pour sponsoriser les Jeux olympiques 2024.

Emmanuel Macron a estimé dimanche sur franceinfo que "ce n'est pas une bonne idée" que Total se soit désengagé, ajoutant : "C'est plus facile d'aller écarter l'argent privé, en donnant des leçons de morale, que d'aller en trouver".

"Le problème, ce n'est pas l'entreprise Total. C'est une grande entreprise avec de grands professionnels. Le problème, c'est le péril climatique et le pétrole", ajoute Serge Orru.

"Ne croyez pas qu'Anne Hidalgo a mis le couteau sous la gorge du président de Total en lui disant 'on ne veut pas de vous'. Il y a eu une discussion intelligente entre deux personnalités, qui ont décidé de ne pas y aller", explique le conseiller.