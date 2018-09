Paris : Anne Hidalgo dans la tourmente

Avec le sourire, imperturbable, Anne Hidalgo poursuit sa route. Comme si la démission de son premier adjoint au début de semaine ni les reproches très durs qu'il lui a adressés ne l'avaient pas troublé . Bruno Julliard parlait tout de même à son égard de "déni, repli, inconstance, déficit d'écoute." Mais qui est donc Anne Hidalgo ? Première femme à avoir été élue maire de Paris, avec une ambition : rendre la capitale plus écologique et plus attractive. Elle obtient le JO 2024 pour Paris. Mais en début d'année, le vent tourne. Les quais de Seine rendus aux piétons, la place des voitures diminuées...Les Parisiens sont partagés.

L'approche des municipales de 2020

Les ratés s’enchaînent : propreté de la ville qui laisse à désirer, retard dans les nouveaux velibs, disparition des autolibs, la presse se déchaîne. Les choix et les méthodes de la maire de Paris sont mis en accusation. Certains revirements manquent d'explications, comme l'ouverture des magasins le dimanche, ou la création d'une police municipale armée, longtemps exclue. Pas de changement de cap en perspective, Anne Hidalgo compte bien défendre sa transformation écologique de Paris aux municipales de 2020.

