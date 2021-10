Paris 2024 : "Participer aux Jeux olympiques, c'est un rêve car c'est l'ADN du sport", confie Kylian Mbappé

"Participer aux Jeux olympiques, c'est un rêve car c'est l'ADN du sport", a confié jeudi 28 octobre le footballeur Kylian Mbappé, lors de la soirée "Sports en Seine", organisée par Radio France, France Télévisions et L'Equipe, à 1 000 jours du lancement des Jeux olympiques de Paris 2024.

>> VIDEO. Paris 2024 : à 1 000 jours des Jeux olympiques, les légendes du sport lancent le compte à rebours sur franceinfo

Interrogé sur ce qui éblouirait le plus entre "champion du monde" et "champion olympique", l'attaquant star du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France n'a pas hésité. "Champion olympique car j'ai déjà été champion du monde !"

Les JO, une autre atmosphère

Kylian Mbappé a expliqué ce qui faisait des Jeux olympiques une compétition si spéciale pour lui. "On ne choisit pas les trophées. On se bat toujours pour tout remporter mais je pense que ce sont des émotions différentes. Les JO c'est à part, c'est complètement différent, c'est une autre manière de le vivre, c'est une autre atmosphère. Je ne l'ai pas vécu, mais juste en regardant c'est déjà complètement différent", assure-t-il.

️ Kylian Mbappé : "Les Jeux olympiques, c'est la chose que je veux réaliser dans ma carrière"



"C'est un rêve d'enfant qui ressort. Un événement qui rassemble le monde entier, qui rassemble les passions, toutes les personnes, grandes et petites. C'est l'occasion de découvrir d'autres sports. C'est aussi la meilleure occasion pour un sportif de vivre son rêve."

"J'ai déjà voulu y participer cet été. Cela n'a pas été possible mais Paris cela ajoute quelque chose de spécial. C'est chez nous, on a l'occasion de montrer au monde qu'on est des amoureux du sport et qu'on respecte nos sports. J'espère qu'on va tout faire pour organiser les meilleurs Jeux possibles. Bien sûr, gagner, mais surtout donner la meilleure image possible de notre pays", a-t-il espéré, en référence à sa volonté de participer aux JO 2024 de Paris avec la France.