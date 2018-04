Organisation des JO 2024 : 18 sportifs français appelés à la Commission des athlètes menée par Martin Fourcade

Ces athlètes vont travailler à la préparation concrète des Jeux olympiques de Paris de 2024. L'équipe a été choisie par Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation des JO et Jean-Philippe Gatien, directeur de sports de Paris 2024.

Paris 2024 est lancé. La Commission des athlètes, une instance qui va travailler à la préparation concrète des Jeux olympiques, est désormais au complet avec 18 sportifs français, ainsi que le révèle franceinfo. Le groupe est installé, jeudi 12 avril, par le Comité d'organisation à la Cité du cinéma, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur le site du futur village olympique.

Tony Estanguet, patron du Comité d'organisation des Jeux olympiques et Jean-Philippe Gatien, directeur de sports de Paris 2024, ont choisi les membres de cette commission, présidée par le biathlète Martin Fourcade. Cinq athlètes paralympiques et treize olympiques composent cette liste qui veut refléter la diversité du sport français. Neuf sportifs sont encore en activité et neuf sont retraités. Seize sports sont représentés, avec une parité homme-femme respectée.

Travailler sur les structures d'accueil

La Commission des athlètes va travailler pendant six ans pour s'assurer que tous les sportifs présents aux Jeux de 2024 pourront bénéficier de structures d'accueil de qualité dans les stades, ainsi qu'au village olympique. Les 18 membres seront aussi amenés à faire des propositions sur le projet global de ces Jeux, le développement de la pratique sportive en France, le sport santé, l'insertion, et plus globalement sur les solutions qui permettront d'impliquer plus largement la population française en 2024.

Les 18 athlètes composant cette commission sont :

- Martin Fourcade, biathlète, président de la commission, quintuple champion olympique

- Perle Bouge, paralympique, aviron.

- Julien Benneteau, tennis, médaillé olympique à Londres.

- Florian Rousseau, cyclisme sur piste, triple champion olympique

- Gévrise Emane, judo, médaillée de bronze à Londres

- Théo Curin, paralympique, natation

- Hélène Defrance, voile, médaillée de bronze aux JO de Rio

- Michael Jérémiasz, paralympique, tennis, médaille de bronze à Londres

- Marie Bochet, ski alpin, octuple championne olympique

- Astrid Guyart, escrime

- Stephane Diagana, ancien champion du monde du 400 mètres haies

- Jessica Harrison, triathlète

- Guillaume Gille, handball, double champion olympique

- Marine Johannès, basketball

- Lucas Créange, paralympique, tennis de table

- Gwladys Epangue, taekwondo

- Fabien Gilot, natation, triple médaillé olympique.

- Fanny Horta, rugby à 7