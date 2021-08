Musique : Woodkid a composé le morceau de la passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024

C. Tixier, V. Piffeteau, A. Fajon, C. Ricco

Le musicien Woodkid a composé le morceau de la passation entre Tokyo 2020 et Paris 2024. Il a d’abord imaginé la musique sur son piano dans son studio. Il a fallu à l’artiste deux ans de travail et des heures de visionnage de photos de sport. “On a regardé plein de mouvements et de décompositions un peu chronophotographiques du mouvement. On a cherché plein d’images, pour voir des mouvements, presque comme des partitions”, détaille Woodkid.

Le sens de la performance

Puis, le morceau a été enregistré avec l’orchestre national de France et la Maîtrise de Radio france. Dans les chœurs, des enfants engagés avec leur voix et leur corps. “Quand les gamins ont chanté, je voulais qu’ils soient engagés physiquement, que leur corps soit engagé et qu’on le sente dans l'enregistrement", explique le musicien. Dans l’ensemble de ses projets, Woodkid cultive le sens de la performance. D’abord comme réalisateur de clips pour Katy Perry ou Rihanna, puis avec son premier album solo.