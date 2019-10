Londres : que deviennent les installations olympiques ?

Pendant quatre semaines, elle a accueilli les plus grands nageurs de la planète. 7 ans après, c'est plutôt des groupes scolaires ou quelques habitués qui profitent d'un bassin exceptionnel. La piscine olympique de Londres (Royaume-Uni), qui a coûté 88 millions d'euros, est devenue une piscine municipale ouverte à tous, et pour le même prix que n'importe quelle autre piscine londonienne.

Une piscine olympique transformée en bassin municipal

"On avait défini en amont ce qu'on voulait faire de cette piscine après les Jeux. On l'a donc conçue de manière à ce qu'elle puisse assez rapidement être transformée en piscine municipale. On savait qu'obtenir les JO nous permettrait de financer ce projet-là bien plus rapidement", explique Paul Brickell, directeur de la société de développement London Legacy Development Corporation.

