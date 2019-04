JO 2024 diffusés sur France Télévisions : "Il y a une culture olympique très forte chez France Télévisions", estime Tony Estanguet

Le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et Paralympiques Paris 2024 a réagi à l'obtention des droits audiovisuels à France Télévision.

"Je pense que c’est plutôt une bonne nouvelle", s’est réjoui lundi 22 avril sur franceinfo Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et Paralympiques Paris 2024, après avoir obtenu l'exclusivité des droits audiovisuels en clair et en direct.

"France Télévisions est le diffuseur des Jeux olympiques depuis longtemps, il y a une culture olympique et paralympique très forte", a-t-il poursuivi. "On a l’ambition de toucher l’ensemble des français et aujourd’hui, le réseau France Télévisions a cette capacité à nous aider à ce que ces jeux aient un vrai retentissement sur tout le territoire", a indiqué l’ancien champion olympique.

Je viens d’un petit sport, il n’y avait pas forcément beaucoup de médias qui s’intéressaient à mon sport en dehors du service public donc je trouve ça plutôt très bien. C’est un peu la magie des Jeux, on s’intéresse à tous les sportifs quelle que soit leur notoriétéTony Estanguetà franceinfo

En revanche, France Télévisions ne produira pas les images de la compétition. Une société de production se chargera de filmer l’évènement, comme c’est le cas à chaque compétition olympique. "C’est le Comité International Olympique qui produit ses propres images, c’est le cas depuis très longtemps et ensuite les diffuseurs reprennent le signal et l’envoient dans tous les pays, dans le monde entier", a précisé Tony Estanguet.