Emmanuel Macron promet 5 000 équipements sportifs de proximité en plus d'ici 2024

Un plan de construction de 5 000 petits équipements sportifs de proximité va être lancé d'ici 2024, pour faciliter en particulier les nouvelles pratiques sportives comme le skate ou le basket 3X3, a annoncé l'Élysée mercredi 13 octobre. Son montant s'élève à 200 millions d'euros.

Le principe de ce plan avait été esquissé mi-septembre lors de la réception des médaillés des Jeux de Tokyo à l'Élysée. Il sera détaillé par le président de la République Emmanuel Macron qui se rend jeudi 14 octobre en Seine-Saint-Denis, notamment à Tremblay-en-France ou sur le chantier du village olympique. Cent millions d'euros seront fléchés sur ce plan en 2022, le reste en 2023 et 2024.

Accompagner de nouvelles pratiques sportives

Il y a "un certain nombre de villes qui ont besoin d'équipements face à la demande" et "un sous-équipement sportif dans certains territoires", a souligné l'Élysée. Ces nouveaux équipements seront "plus légers", "plus petits", et "proches du domicile ou du lieu de travail". Sont ainsi prévus 1 000 "citystade" (terrain multisports), 1 000 dojos et salles de sport de combat, 500 terrains de basket 3X3, 500 terrains de tennis paddle, 500 skates parks, 200 sites sportifs mobiles comme des bassins, ou encore des équipements "innovants" utilisant le numérique.

Il s'agit aussi d'accompagner de nouvelles pratiques sportives comme le basket 3X3 ou encore le skate, devenus disciplines olympiques, et constituer "l'héritage" des JO de Paris 2024. Certains équipements seront des "requalifications" d'espaces existants, comme "des rez-de-chaussée d'immeuble sociaux".