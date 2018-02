JO 2018 : "L'équipe de France a une génération dorée", estime Martin Fourcade

À la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver à Pyeongchang, le porte-drapeau et biathlète français Martin Fourcade a assuré sur franceinfo, jeudi, que la délégation française était "forte et ambitieuse".

Une grande partie des 108 athlètes français qui participent aux Jeux olympiques sont arrivés dans la station sud-coréenne de Pyeongchang. Le porte-drapeau de la délégation tricolore, Martin Fourcade, a répondu aux questions de franceinfo, jeudi 8 février, à la veille de la cérémonie d'ouverture de ces JO 2018. "La délégation est forte et ambitieuse, assure le double champion olympique de biathlon. Elle a des cadres dans presque toutes les disciplines, que ce soit en ski alpin, en freestyle, en fond, sur la glace... C'est une équipe de France qui a des athlètes talentueux et qui a une génération un peu dorée."

Pour l'instant, le champion de 29 ans n'est pas stressé par la cérémonie de vendredi qui se tiendra, à 20h, heure locale (12h, heure française) devant les 35 000 spectateurs du stade olympique de Pyeongchang. Martin Fourcade confie s'être "obligé à ne s'attendre à rien pour être le plus surpris et profiter de ce moment le plus possible". La moitié de la délégation française, soit une cinquantaine d'athlètes, devrait y participer.

En attendant le début de ces deux semaines de compétition, les athlètes s'entraînent sous des températures oscillant entre −15°C et −20°C. Ils prennent aussi leurs quartiers dans le village olympique : "On a commencé à bien prendre possession du village, raconte Martin Fourcade. On a tous envie d'entrer dans le vif du sujet." Lui partira à la chasse au record de Jean-Claude Killy – trois titres aux JO d'hiver – dès dimanche, où il s'élancera pour le sprint.

Ces Jeux sont présentés comme ceux de la paix, puisque la Corée du Sud et la Corée du nord défileront ensemble lors de la cérémonie d'ouverture. "C'est un grand plaisir et une grande fierté de participer à ce moment-là, déclare Martin Fourcade. Il y a un petit moment d'histoire qui s'écrit au cours d'une compétition sportive."

Les deux Corées, qui alignent également une équipe commune en hockey sur glace féminin, défileront sous un même drapeau, déjà utilisé pour d'autres compétitions sportives. Il représente, sur fond blanc, la silhouette bleu ciel de la péninsule coréenne, sans démarcation entre les deux pays.