Paralympiques : premières médailles françaises

Et de une. Marie Bochet a montré l'exemple hier à Pyeongchang, en Corée du Sud. La porte-drapeau française a démarré la compétition de la plus belle des manières en décrochant l'or lors de l'épreuve de ski alpin. Ici, la Savoyarde espère égaler son record de Sotchi, lors des derniers Jeux paralympiques, et en décrocher trois autres, en super-G, en slalom géant et en super combiné. Elle veut tout.

Deux autres médailles au compteur

"J'avais envie de marquer le coup sur ce premier jour et c'est chose faite", reconnait la championne. À Pyeongchang, la saison des moissons a donc plutôt bien commencé. Deux autres médailles au compteur. Arthuer Bauchet décroche l'argent, à 17 ans, en descente. En biathlon, Benjamin Daviet montre la voie avec une très jolie médaille d'or. En bref, premier jour, trois médailles au compteur et les athlètes engagés rêvent d'exploser le record de Sotchi de 12 médailles. C'est bien parti.

Le JT

Les autres sujets du JT