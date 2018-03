Jeux paralympiques : la délégation Tricolore affiche haut ses ambitions

Marie Bochet, porte-drapeau de la délégation tricolore ainsi que les quatorze autres athlètes tenteront de faire au moins aussi bien qu'aux derniers jeux paralympiques de Sotchi, où ils avaient obtenu douze médailles. La Chambérienne, née avec une déformation de l'avant-bras, est la figure de proue du ski alpin tricolore. Elle s'alignera sur cinq épreuves, avec pour ambition de tenir son rang de leader comme en 2014.

Marie Bochet se sait attendue

"J'ai une expérience que très peu auront au départ des pistes, après, c'est aussi plus de pression, car je suis plus attendue. J'ai eu quatre titres lors des derniers jeux et on attend de moi que je fasse pareil, voire mieux", a-t-elle commenté.

Pendant neuf jours, la Corée vivra au rythme des exploits de ces champions. Les épreuves de ski alpin débuteront dès cette nuit.

