Jeux paralympiques : Benjamin Daviet remporte l'or au biathlon, sa troisième médaille de la compétition

Le skieur français avait déjà décroché l'argent sur ski de fond 20km et l'or au biathlon sprint.

Rien n'arrête Benjamin Daviet. Le skieur français a décroché, mardi 13 mars, sa troisième médaille des Jeux paralympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) en s'imposant sur biathlon 12,5km debout. Il avait déjà décroché l'or au biathlon sprint et l'argent au ski de fond 20 km.

Et de deux ! Après le biathlon sprint, Benjamin Daviet heureux champion paralympique du biathlon moyenne distance à #PyeongChang2018 #BleuParalympique pic.twitter.com/iX2ueKYiki — France Paralympique (@FRAparalympique) 13 mars 2018

Mardi, le Français de 28 ans a devancé de justesse l'Ukrainien, Ihor Reptyukh, qui termine à six secondes et un peu plus confortablement le Canadien, Mark Arendz, relegué à 30 secondes.

Benjamin Daviet avait un message à adresser à sa mère Madeleine après sa deuxième médaille d'or décrochée en biathlon ! #AuPlusPrès #Paralympiques #PyeongChang2018 #BleuParalympique pic.twitter.com/Ztf3DNAktQ — France tv sport (@francetvsport) 13 mars 2018

Cette nouvelle médaille porte à 10 le total de breloques remportées par l'équipe de France depuis le début des Jeux. Elle place la France quatrième au tableau des médailles, derrière les Etats-Unis (17), les Russes sous drapeau neutre (10, 4 en or, 4 en argent) et l'Ukraine (12, 4 en or, 3 en argent).