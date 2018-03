DIRECT. Regardez la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang

Ce qu'il faut savoir

Quinze jours après la fin des Jeux olympiques d’hiver, Pyeongchang (Corée du Sud), rallume la flamme, vendredi 9 mars, pour la douzième édition des Jeux paralympiques, qui se tiennent jusqu’au dimanche 18 mars. Près de 670 athlètes handisport, venus de quarante-cinq pays, vont défiler lors de la cérémonie d’ouverture, que vous pouvez voir en direct sur France Ô et sur notre site franceinfo.fr.

Les Bleus emmenés par leur porte-drapeau Marie Bochet. Quinze Bleus vont défendre les chances tricolores. A Sotchi (Russie), la France avait totalisé douze médailles pour se classer 5e nation derrière la Russie, l'Allemagne, le Canada et l'Ukraine. Les Bleus espèrent faire encore mieux en Corée du Sud, où la France sera présente dans quatre des six disciplines présentes aux Jeux paralympiques : ski alpin, snowboard, ski de fond et biathlon. Elle sera absente des tournois de hockey sur glace et de curling.

Les deux Corées ne défileront pas ensemble. Malgré la détente affichée entre les deux Corées à l'occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques le 9 février, il n'y aura pas de défilé commun en ouverture des Jeux paralympiques, en raison d'un désaccord sur le drapeau à arborer, ont annoncé jeudi plusieurs responsables.