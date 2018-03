DIRECT. Jeux paralympiques 2018 : regardez la cérémonie de clôture après la belle moisson de médailles françaises

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PARALYMPIQUES

: Le drapeau paralympique est désormais remis par le maire de Pyeongchang au maire de Pékin, qui accueillera les prochains Jeux olympiques d'hiver.

: Le drapeau paralympique est abaissé, après neuf jours de compétitions, alors que l'hymne paralympique résonne dans le stade olympique de Pyeongchang.



: Félicitations à tous les participants médaillés ou non, ils nous donnent une bonne leçon de courage et de dépassement de soi, ils méritent le respect et mon admiration encore BRAVO !

: Bravo à tous les athlètes, toutes nationalités confondues, vous êtes juste magnifiques! Quelle leçon de courage, de travail et tout simplement de vie! Grâce à vous on arrive à croire que dans la vie tout est posiible! Un grand merci.

: Whang Youn Dai est une médecin sud-coréenne qui œuvre depuis plus de 50 ans pour aider les personnes en situation de handicap, notamment à travers la recherche. Elle a elle-même été atteinte par la polio lorsqu'elle était enfant. Les athlètes lui rendent hommage.



: Le prix Whang Youn Dai est remis à deux paralympiens pour leurs exploits pendant ces Jeux : le skieur néo-zélandais Adam Hall et la biathlète finlandaise Sini Pyy. Ils "représentent le mieux l'esprit et les valeurs des Jeux paralympiques".

: Trois athlètes, dont la Française Marie Bochet (quadruple championne aux Jeux paralympiques), montent sur scène. Ils ont été élus pour rejoindre le Comité international paralympique.

: Les porte-drapeaux des différentes délégations entrent dans le stade olympique de Pyeonchang. Côté français, c'est Benjamin Daviet qui a été choisi pour porter les couleurs tricolores.



: Bravo à tous vous êtes formidables et vous nous donnez une belle leçon de vie.

: Oui c'est juste magnifique. Bravo à eux tous. J'aime le sport en général mais là j'étais scotché aux retransmissions. Merci aussi à France télévision pour leur suivi et les commentaires sans mièvrerie sur le handicap.

: Après la danse des mascottes des Jeux et l'hymne national sud-coréen, des danseurs et chanteurs entrent en scène. Deux groupes, l'un moderne et l'autre traditionnel, interprètent un morceau traditionnel coréen.







: La délégation sud-coréenne est la première à entrer dans le stade olympique de Pyeonchang. Six porte-drapeaux sont présents.



: "En venant ici, je n'imaginais pas rentrer avec des médailles. Cela aurait été la cerise sur le gâteau, et en fait, la cerise est là, même quatre fois. C'est juste magique."

: Les Français rentrent de Pyeonchang (Corée du Sud) avec 20 médailles, dont 7 en or. Parmi eux, Arthur Beauchet, qui revient quadruple médaillé d'argent à seulement 17 ans. Nous l'avons interrogé.

: BRAVO à nos athlètes . Et merci.

: C'est la fin de neuf jours de compétition sportive. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Pyeongchang débute à l'instant. Regardez-la sur France 4 et dans notre direct.



: a cérémonie de clôture des Jeux paralympiques débute à Pyeonchang.