Jeux olympiques : les Coréens unis pour un match

Pour la première fois, Corée du Nord et Corée du Sud ensemble dans une même équipe olympique, sous le drapeau de la Corée réunifiée. Plus qu'un match amical de hockey sur glace féminin, c'est un symbole politique et diplomatique, plutôt bien reçu dans les tribunes. "Ce drapeau signifie la réunification des deux Corées", nous explique un homme arborant fièrement son drapeau. "C'est super, j'espère que la réunification viendra bientôt", renchérit une femme.

Une initiative qui divise

Difficile cependant pour les joueuses de se comprendre. Dès le briefing, elles parlent la même langue, mais ne partagent pas le même vocabulaire sportif. À l'extérieur du stade, l'initiative divise : d'un côté, ceux qui soutiennent des jeux de Pyeongchang réunifiés, apaisés. De l'autre côté de la rue, des Sud-Coréens farouchement opposés à ce rapprochement sportif et diplomatique, qui piétinent le portrait de Kim Jong-Un et n'hésitent pas à déchirer le drapeau nord-coréen.

Le JT

Les autres sujets du JT