REPLAY. JO d'hiver 2018 : regardez l'incroyable finish de Martin Fourcade lors de l'épreuve mixte de biathlon

: "Il y a encore des choses à faire, ça peut donner des idées aux relais masculins et féminins. On est là, on est dans la place !", s'emporte à son tour Anaïs Bescond.

: "Je suis vraiment contente à titre individuel, mais aussi de pouvoir partager ça", se réjouit aussi la biathlète française, Marie Dorin-Habert, tout sourire.

: "Gagner en équipe, ça permet de partager avec le staff tout entier. Gagner ensemble, c'est quelque chose de magnifique."







: La France est championne olympique du relais mixte aux Jeux olympiques de Pyeongchang, après une course bien gérée par Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond, Simon Desthieux et un finish supersonique de Martin Fourcade. Revivez ici cette victoire magique !





: L'Allemagne, qui a terminé 4e sur le relais mixte après avoir dominé les trois quarts de la course, a déposé une réclamation. Son relayeur Arnd Peiffer aurait été gêné par l'Italien Dominik Windisch dans le dernier sprint et ainsi privé de la médaille de bronze.

: Vous êtes encore très nombreux à féliciter le relais mixte français pour sa médaille d'or.







: C'est terminé pour Thibaut Fauconnet dans l'épreuve du 500 mètres short track. Le Français a chuté dans sa série et n'accède pas aux quarts de finale.





: Martin Fourcade devient le Français le plus titré des Jeux olympiques, été et hiver confondus !











: C'est la cinquième médaille d'or française pour ces Jeux olympiques. La France passe 5e au classement général.

: Le relais français remporte la médaille d'or dans l'épreuve mixte de biathlon, avec l'aide d'un très grand Martin Fourcade













: Martin Fourcade est désormais loin devant avec 34 secondes d'avance sur la Norvège, et 49 secondes sur l'Italie !

: Martin Fourcade est prêt pour aller chercher la cinquième médaille d'or française ! Derrière lui, l'Allemand a craqué.

: Sans faute pour Martin Fourcade au tir debout !!!







: L'Allemand Peiffer s'accroche, à 3 secondes derrière Fourcade.

: Martin Fourcade attaque comme un fou dans la montée et prend la tête de la course !







: Martin Fourcade est remonté à seulement 6 secondes de l'Allemand Arnd Peiffer ! Il est deuxième avant le tir debout.







: Au 2eme kilomètre, l'Allemagne est toujours en tête, devant la Norvège à 24"3, la France à 24"8 et l'Italie à 25". C'est très serré pour Fourcade, au premier pas de tir, couché, qui sort sur un sans faute !

: Simon Desthieux est remonté à environ 37 secondes derrière l'Allemand Lesser. Il va passer le relais au champion Martin Fourcade, qui peut tout à fait rattraper ce retard.

: Attention à Johannes Boe, le Norvégien, rival de Martin Fourcade, en embuscade derrière Simon Desthieux !

: Le Français est deuxième, avant de passer le relais à Martin Fourcade. En tête, l'Allemagne est partie loin devant, avec 42 secondes d'avance.

: Deuxième session de tir réussie sans faute pour Desthieux !

: Simon Desthieux fait un sans-faute sur le tir couché !













: Anaïs Bescond passe le relais à Simon Desthieux. L'équipe française pointe à la 4e place, mais Simon est vraiment très rapide et pourrait vite remonter sur le Biélorusse.

: Coup dur pour Anaïs Bescond, qui malgré sa bonne place dans la course, a dû s'y reprendre à trois fois au tir debout. Elle échappe heureusement au tour de pénalité.

: Les Italiennes sont redoutables dans ce relais. Leurs tirs sont rapides et sans faute. Anaïs Bescond pointe troisième, avec 7 secondes de retard sur l'Italienne Wierer, en tête de la course, et l'Allemande Dahlmeier.

: Anaïs Bescond, déjà médaille de bronze sur la poursuite dame, a raté un tir et donc utilisé une pioche.

: Marie Dorin-Habert a passé le "témoin" à Anaïs Bescond. La Française, un peu décrochée, est vite revenue sur le duo de tête (Italie et Allemagne), sur lequel elle n'a que 5 secondes de retard.

: Bonjour @anonyme. Le relais mixte est un format un peu différent. S’il n'a pas fait tomber les cinq cibles qui lui font face avec les cinq balles de son chargeur, le biathlète a le droit d'utiliser trois balles, dite "de pioche", par tir. Il s'agit en fait de balles "joker". Et s'il n'arrive toujours pas à descendre toutes les cinq cibles, alors il doit effectuer autant de tour de pénalité qu’il reste de cibles. Chaque tour de pénalité fait 150 mètres.