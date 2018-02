VIDEO. JO d'hiver 2018 : Martin Fourcade salue "des Jeux extraordinaires pour le biathlon français"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JO

: Pas de sixième médaille pour le biathlon français. L'équipe française a terminé cinquième du relais masculin de biathlon aux Jeux olympiques de Pyeongchang (Corée du Sud) aujourd'hui. Retour sur cette épreuve et ses résultats dans cet article de francetv sport.







: A l'issue du relais masculin de biathlon, Martin Fourcade a laissé le doute planer sur sa participation éventuelle aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022. "Quatre ans ça paraît très loin, a-t-il expliqué. On verra pour la suite en temps voulu." Retrouvez l'intégralité de son interview dans cette vidéo :



: Dommage mais sur l’ensemble, rien à dire. Bravo Martin, Simon, Antonin et les autres !

: La Suède seul relais sans tour de pénalité, l'argent à presque 1 minute, le bronze à 2 minutes... Drôle de course. Les Français n'ont pas à rougir de leur performance dans des conditions de course aussi difficiles.

: La Suède décroche la médaille d'or au relais masculin de biathlon, devant la Norvège et l'Allemagne. La France arrive cinquième.

: "Quand on démarre mal dans le relais, après, c'est dur de revenir dans le match", confie Martin Fourcade, à la sortie du relais masculin de biathlon. "Ce soir, ça ne passe pas, c'est dommage, poursuit-il. Pas de regrets, il faudra être meilleur à l'avenir."

: La France remonte la pente au relais masculin de biathlon. Antonin Guigonnat est pour l'instant sixième. La Suède, la Norvège et l'Allemagne sont toujours en tête.

: Bonjour @anonyme et @Anonyme, sauf miracle, cela semble très mal parti pour une médaille tricolore au relais masculin de biathlon. Au mieux, la France sera dans le Top 5, mais elle a trop de retard par rapport à la Suède, la Norvège ou encore l'Allemagne.

: Donc mal parti pour un podium ou jouable ?

: Il y a encore un espoir de médaille ?

: Nous voici dans la dernière partie du relais masculin de biathlon, avec Antonin Guigonnat pour la France, en septième position.

: La Norvège, la Suède et l'Allemagne sont actuellement en tête de course au relais masculin de biathlon, suivies par l'Autriche, les Etats-Unis et la République tchèque.

: Bonjour @anonyme, les Français sont pour l'instant à plus d'une minute du podium. La Norvège et la Suède sont en tête.

: les français sont à combien de temps du podium ?

: Le grand rival norvégien de Martin Fourcade, Johannes Boe, est pour l'instant en tête. L'athlète a remporté l'épreuve individuelle le 15 février.

: La République tchèque, la Norvège et l'Autriche sont pour l'instant en tête. La Suède et l'Allemagne sont juste derrière au relais masculin de biathlon.

: C'est finalement le quintuple champion olympique Martin Fourcade qui prend le relais d'Emilien Jacquelin lors du relais masculin de biathlon. Suivez la suite de l'épreuve ici.

: La France remonte ! Emilien Jacquelin est pour l'instant dixième, à une minute et 17 secondes de la tête de course. Il va bientôt passer le relais.

: La France est pour l'instant à une minute et 45 secondes de la tête de course au relais masculin de biathlon, et à une minute de la médaille d'argent.

: Nouveau cas de dopage pour la Russie aux Jeux d'hiver. Après le curleur Alexander Krushelnitsky, la pilote de bobsleigh Nadezhda Sergeeva a elle aussi été contrôlée positive à une substance illicite, un médicament pour le cœur. Plus d'informations dans notre article.









: Rappelons que Martin Fourcade, qui a déjà décroché trois médailles d'or aux Jeux olympiques de Pyeongchang, passera en quatrième et dernière position lors de ce relais masculin de biathlon. Le Français le plus titré de l'histoire des JO parviendra-t-il à remporter une nouvelle médaille ? Suivez l'épreuve en direct ici.

: Bon malheureusement, ça sent très mauvais...

: Début difficile pour les Français au relais masculin de biathlon. Simon Desthieux est quinzième, à une minute et 50 secondes de la tête de course.

: Au relais masculin du biathlon, le Français Simon Desthieux rate sa seconde séance de tir (celle debout, la plus difficile). Il a dû réaliser deux tours de 150 m de pénalité et pointe à plus d'une minute de l'Allemagne, qui fait la course en tête.

: C'est parti pour le relais masculin de biathlon ! Encore une médaille pour Martin Fourcade ? Suivez l'épreuve en direct ici.