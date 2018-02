Corée : le nord et le sud s'engagent sur la voie de la réconciliation

Après des années de tension, les leaders de la Corée du Nord et du Sud vont-ils enfin se rencontrer ? L'émissaire du Nord-Coréen Kim Jong-un n'est autre que sa sœur. Elle a remis une lettre d'invitation au président sud-coréen. Ce samedi 10 février, ce rapprochement a été scellé par la signature d'un texte dans lequel les deux pays s'engagent sur la voie de la réconciliation.

La bonne atmosphère des Jeux olympiques

"La Corée du Nord et la Corée du Sud veulent intensifier leurs échanges et leurs pourparlers en profitant de la bonne atmosphère qui règne sur les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang", a déclaré Kim Eui-kyeom, le porte-parole du président sud-coréen. Les Jeux olympiques sont une fois de plus l'antichambre de la diplomatie. Les athlètes des deux Corée ont défilé sous un même drapeau. Mais certains ne croient pas aux Jeux olympiques de la paix.

Le JT

