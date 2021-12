JO 2022 : une star coréenne du short-track suspendue à deux mois des Jeux après la diffusion de messages insultants

La patineuse sud-coréenne Shim Suk-hee a été sanctionnée mardi 21 décembre d'une suspension de deux mois pour des messages insultants, et sera donc, sauf surprise, absente des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). C'est une star du short-track puisqu'elle a déjà remporté quatre médailles olympiques dont deux en or, en relais, en 2014 et 2018. Sa suspension vient après plusieurs scandales qui ont déjà secoué le monde du sport en Corée du Sud depuis les JO de Pyeongchang en 2018.

Olympic gold medalist short track speed skater Shim Suk-hee has been suspended from the national team for two months, effectively excluding her from the Korean entry for the upcoming Beijing Olympics.

