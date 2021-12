Hockey sur glace : Rouen éliminé par Tampere en Ligue des champions, après un parcours historique jusqu'aux portes des demi-finales

Il était le premier club français à avoir atteint un tel niveau dans la compétition. Mais l'aventure inespérée de Rouen en Ligue des champions de hockey sur glace a pris fin, mardi 14 décembre, après sa défaite à domicile face à Tampere (0-4). Les Dragons avaient pourtant des raisons d'y croire : ils avaient déjà réalisé l'exploit de décrocher le nul au match aller (3-3), à l'extérieur.

FIN DU MATCH



Ils auront tout donné, poussés par un public exceptionnel, mais ce soir Tappara était trop fort. Les Dragons quittent la CHL la tête haute. Merci à toutes et à tous pour votre soutien durant cette épopée historique. Jaunes et noires sont nos couleurs pic.twitter.com/Nn8HmF2zwu — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) December 14, 2021

Cette fois-ci, leurs adversaires, plus que favoris sur le papier, ont dominé les hostilités et Rouen n'a rien pu faire pour les contrer. Si les Finlandais ont tiré au but à 52 reprises, les Rouennais ne se sont procurés de leur côté que 19 shoots. Après avoir résisté en première période, ils ont fini par céder à la pression mise par Tampere. Les Finlandais ont ouvert le score en début de seconde période, avant de doubler la mise deux minutes plus tard.

Les Dragons, poussés par leur public, ont tout donné dans le troisième tiers pour revenir au score et se sont même procurés plusieurs occasions, sans réussir à concrétiser. Les Finlandais ont ensuite profité de la cage laissée vide par leurs adversaires pour inscrire deux nouveaux buts et assurer leur qualification dans le dernier carré de la compétition.

Tampere retrouvera Munich en demi-finale. Le club allemand a dominé Lukko Rauma. La seconde demi-finale opposera deux équipes suédoises, à savoir le Rögle d'Angelholm (vainqueur du Sparta Prague) et Frölunda (tombeur de Leksands).