Hockey sur glace : l’équipe de France voit s'envoler ses rêves de Jeux olympiques d'hiver après sa défaite contre la Lettonie

Les Bleus ne sont plus parvenus à se qualifier pour les JO d'hiver depuis Salt Lake City en 2002.

Victorieuse face à la Hongrie (5-3) et l’Italie (2-0), l’équipe de France devait l’emporter face à la Lettonie pour se qualifier pour les prochains Jeux olympiques d’hiver (Pékin 2022). Mais la marche s’est avérée trop haute face à l’hôte du TQO, à Riga. Malgré un but en fin de rencontre, les Bleus s’inclinent 2-1.

Les Lettons ont ouvert le score à la 11e minute, par l’intermédiaire de Rihards Bukarts, avant que Miks Indrasis ne creuse l’écart au début de troisième tiers-temps. À la 52e minute, Stéphane Da Costa est tout de même parvenu à réduire l’écart, sonnant le révolte française.

Le gardien letton était trop fort

Les hommes de Philippe Bozon ont poussé pour revenir au score, mais le gardien letton, qui n’avait pas encore encaissé de but dans ce TQO, a sauvé les siens à plusieurs reprises. Dans le but français, Henri-Corentin Buysse s’est lui aussi montré décisif pour permettre aux siens de rester au contact des Lettons. Malgré une dernière supériorité numérique, les Bleus passent finalement à côté de la qualification, après laquelle ils courent depuis 20 ans et les Jeux de Salt Lake City.