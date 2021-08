Hockey sur glace : la France lance son tournoi de qualification olympique par une victoire contre la Hongrie

Les Bleus ont battu les Hongrois (5-3), jeudi à Riga avant de défier l'Italie et la Lettonie pour tenter de décrocher un ticket pour les Jeux olympiques de Pékin 2022.

Premier match et première victoire pour les hockeyeurs français. Les Bleus du hockey sur glace se sont faits quelques frayeurs mais ont remporté leur première rencontre du tournoi de qualification olympique (TQO) face à la Hongrie, jeudi 26 août à la Riga Arena (5-3). Absente des JO d'hiver depuis vingt ans, l'équipe de France de hockey, 15e mondiale, a fait un premiers pas vers les Jeux de Pékin avant d'affronter l'Italie et la Lettonie en fin de semaine.

Bonne réaction dans le deuxième acte

Les débuts étaient pourtant poussifs pour les joueurs de Phillipe Bozon. L'absence de dernière minute de Yohann Auvitu, l’un des éléments forts de la défense française, forfait pour blessure, s'est faite ressentir. Menés 2-0 à la fin du premier tiers-temps, les Bleus sont revenus des vestiaires en montrant un tout autre visage.

Beaucoup plus agressifs, les Français ont multiplié les lancers et profité de nombreuses supériorités numériques jusqu'à prendre les devants en fin de deuxième temps, grâce aux "NHLers" (joueurs de la NHL, la ligue de hockey nord-américaine) Alexandre Texier, auteur d'un doublé, et Antoine Roussel.

TEXIER SUPERSTAR



Après avoir été mené 2-0, la France passe devant la Hongrie au score ! 2-3 @Hockey_FRA pic.twitter.com/gOP2lqP0Xz — Sport en France (@sport_en_france) August 26, 2021

S'ils ont fait le break quelques instants au quart d'heure de jeu (4-2), les Bleus ont toutefois montré une grande fébrilité en fin de rencontre, après la réduction du score par la Hongrie (4-3). Heureusement, Damien Fleury a inscrit un cinquième but pour faire souffler, à quatre minutes de la fin du match.

Avec cette victoire, la France démarre bien son tournoi qualification olympique. Mais pour retrouver les Jeux olympiques, il faudra montrer plus de constance face à l'Italie, vendredi 27 août, et face à la Lettonie, dimanche 29 août.