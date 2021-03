Haute-Garonne : la médaille olympique de l'ancienne championne olympique de canoë Sandra Forgues, volée en 2017, retrouvée sur l'autoroute

Sa médaille olympique lui avait été volée lors d'un cambriolage en 2017. L'ancienne championne olympique de canoë Sandra Forgues vient de la récupérer. Elle a été retrouvée sur l'autoroute Toulouse-Albi, rapporte mardi 23 mars France Bleu Occitanie.

C'est Mathieu, un salarié de l'entreprise Aximum à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), qui a fait la découverte en démontant un rail de sécurité entre les deux voies de circulation sur l'autouroute A68.

Une restitution inespérée

L'homme contacte alors la Fédération française de canoë-kayak qui ne le croit pas. Il décide alors de mener son enquête et fini par faire le rapprochement avec le duo Wilfrid Forgues-Franck Adisson, sacrés à Atlanta en canoë double. Il parvient à retrouver Wilfrid, devenu en 2016 Sandra Forgues. L'ancienne championne olympique est depuis présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse.

"On me l'a volée pendant un cambriolage en 2017, j'ai eu beaucoup de mal à croire que quelqu'un me l'ait retrouvée", concède la championne. "Je m'étais même dit que j'allais la faire répliquer. C'est quand Mathieu me l'a rendue, que j'ai vu à quel point sa perte m'avait rendue malade", ajoute Sandra.

Championne olympique de canoë double en 1996, Sandra Forgues a également été médaillée de bronze dans la même catégorie en 1992 à Barcelone, et plusieurs fois championne du monde.