En 2017, Rémy Salaün apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Une maladie qui lui provoque des tremblements et des douleurs musculaires. Alors pour la combattre, il a découvert le ping parkinson. On l'a rencontré lors du championnat du monde avec ses collègues de l'ACBB Boulogne-Billancourt.

Selon Virgile Eymard, entraîneur de ping parkinson à l'ACBB Boulogne-Billancourt, "le ping-pong va permettre de remettre en place les connexions nerveuses entre le cerveau, la moelle épinière et les membres qui ont été perdues." Il explique que "la maladie de Parkinson ronge ces connexions entre le cerveau et la moelle épinière."

Patricia, une joueuse, énumère les bienfaits du ping pong : "Ça crée du lien entre les personnes en situation de handicap et les autres. C'est un sport transgénérationnel qui maintient une activité cérébrale avec la tactique et le comptage de points. C'est bénéfique par rapport au vieillissement ou à la détérioration du cerveau comme l'Alzheimer ou Parkinson. Ça fait travailler l'orientation spatio-temporelle, les muscles et les articulations sans trop de contraintes. Et c'est une activité physique qui réduit les risques cardiovasculaires et diminue la pression artérielle."

Le ping pong, un combat contre les symptômes de Parkinson

Pour Rémy, "le ping-pong, c'est un combat contre la raideur." Il sent "beaucoup plus de facilité dans son corps" quand il joue. Après deux mois sans pratiquer, il avait "du mal à écrire, du mal à articuler." "Chaque matin, je mets une demi-heure à retrouver le coup droit", explique Rémy qui n'était pas un joueur de tennis de table avant d'apprendre sa maladie. Le ping pong lui a permis de "sortir de ce marasme" et de se battre contre les symptômes comme les tremblements, la lenteur et les douleurs.

Rémy avoue s'être "un peu caché de cette maladie" au début. "On redoute complètement le regard de l'autre, on se sent déformé." Mais le ping pong l'a aidé à assumer sa condition, comme le souligne sa femme Camille : "Quand il a commencé à vouloir jouer, la maladie est devenue officielle, et ça lui a permis de mieux l'assumer."