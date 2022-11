Théo Curin devient le premier athlète handisport à terminer la course Santa Fé-Coronda

Le nageur a terminé sa course en huit heures trente, deux heures de moins que l'objectif qu'il s'était fixé.

Le champion paralympique lorrain Théo Curin est venu à bout mardi 15 novembre au soir de la course Santa Fé-Coronda, en Argentine, a appris franceinfo auprès du nageur. C'est le premier athlète handisport à terminer cette course de 57 kilomètres à la nage.

Quadri amputé, le jeune homme de 22 ans a terminé sa course en 8 heures 30 de nage. C'est deux heures de moins que l'objectif qu'il s'était fixé. Initialement prévue dimanche 13 novembre, l'épreuve a été décalée à mardi 15 novembre à cause des conditions météo en Argentine. Toute sa course a été documentée en direct sur une page Instagram dédiée.

Théo Curin a été amputé des quatre membres après une méningite contracté à l'âge de 6 ans. Il avait déjà réussi l'année dernière un bel exploit : traverser le lac Titicaca, entre Bolivie et Pérou, à la nage, en autonomie avec les nageurs Malia Metella et Mathieu Witvoet, après 11 jours et 122 kilomètres à la nage.



Théo Curin a aussi participé aux Jeux paralympiques en 2016, alors qu'il était âgé de 16 ans. En 2017, il devient doucle vice-champion du monde en 100 mètres nage libre et 200 mètres nage libre. Il est aussi médaillé de bronze en 200 mètres nage libre aux championnats du monde à Londres en 2019.