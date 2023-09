Reportage Un raid handi-valide de 1 000 kilomètres à vélo pour changer le regard sur la différence, le défi de l’association DynamiGo

Jusqu’au 30 septembre, enfants en situation de handicap et célébrités diverses pédalent ensemble, de Grenoble à Nice, pour délivrer un message d’inclusion et de partage au plus grand nombre.

À proximité de l'anneau de vitesse du parc Paul-Mistral, à Grenoble, une soixantaine de cyclistes attendent patiemment le top départ. Samedi 16 septembre, sous un ciel gris pas vraiment rassurant, aucun ne voulait manquer l'occasion de donner quelques coups de pédale en compagnie de Carole Montillet.

L'ancienne championne olympique de ski a répondu favorablement à l'invitation de l'association DynamiGo pour lancer la première étape de leur raid handi-valide. L'objectif : rallier Nice en 15 jours et venir à bout de la barre symbolique des 1 000 kilomètres de parcours en sillonnant l'Isère, la Drôme, le Vaucluse, le Var et les Alpes-Maritimes. Une personnalité du monde du sport, de la musique ou de la cuisine sera présente lors de chacune des journées pour "donner la force" à cette aventure collective.

Les enfants comme moteurs du changement de regard sur la différence

Aux côtés de l'ex-skieuse, installée à l'avant d'un tandem un peu particulier, Camille se familiarise avec le médalage (le pédalage avec les mains) lors d'une rapide session d'entraînement. La jeune fille de 20 ans, atteinte de trisomie 21, est l'une des deux "stars" de la journée avec Léna, 13 ans, paraplégique à la suite d'une inflammation de la moelle épinière il y a deux ans et qui accompagne le cortège avec son fauteuil adapté.

"Elles ont été une véritable source d'inspiration pour ce raid", explique Sandrine Ligones, l'une des deux fondatrices de l'association. Depuis son handbike, la femme de 48 ans, paraplégique après un accident d'escalade à 33 ans, détaille la genèse du projet né il y a plus d'un an. "L'enjeu à travers cette expérience est de permettre aux personnes valides, en observant ces jeunes se dépasser sur des étapes parfois longues, de changer leur regard non seulement sur le handicap mais sur la différence. On fait tous partie de la même société, on a toutes et tous nos particularités. L'heure est venue de les accepter telles qu'elles sont."

Carole Montillet s'essaie au tandem avec Camille, une jeune fille atteinte de trisomie 21, lors de la première étape du raid DynamiGo, sous le regard attentif du mécanicien et traceur du parcours, Eric, le 16 septembre 2023. (Clément Mariotti Pons)

Après avoir quitté le centre-ville de la capitale des Alpes, les cyclistes empruntent un sentier aménagé d'une vingtaine de kilomètres le long de l'Isère. Durant le trajet, la relation se tisse entre Carole Montillet, Léna et Camille - toutes deux fans de ski. "En descente, j'ai l'impression de voler !", commente cette dernière en levant les mains au ciel depuis son poste de pilotage. "Moi, si je volais en descente, c'était plutôt mauvais signe !", lui rétorque la championne dans un sourire.

L'arrivée du peloton à La Buisse, destination finale de cette première étape, est saluée comme il se doit par un comité d'accueil d'une cinquantaine de personnes. Ils seront au moins autant, moins de 24 heures plus tard, pour impulser le départ de la deuxième étape jusqu'à Bourg-lès-Valence, la plus longue du raid.

Pour les parents aussi, la parole sur le handicap se libère

Dimanche, c'est Mathéo qui prend position à l'avant du tandem, guidé, cette fois, par Bastien puis Louana, participants au télé-crochet d'aventure "Koh Lanta". Le garçon de sept ans, diagnostiqué sourd, abandonne son maillot arc-en-ciel de champion du monde de cyclisme pour enfiler celui aux couleurs de l'association. "Il a ses appareils sur les oreilles et il lit aussi sur les lèvres, mais il y a des sons qu’il ne comprend pas et ne parvient pas à répéter", prévient sa maman.

Le temps d'une journée, l'élève de CP dans la classe Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) du Grand-Lemps va vivre un moment de partage unique. "On a prévenu la maîtresse qu'il serait peut-être un peu K.O. demain", précise Fred, le père de Mathéo. Pour lui aussi, cette étape en tant qu'accompagnant est fondatrice. Elle lui permet de parler plus facilement du handicap de son fils. "On apprend la langue des signes ensemble, ce n'est pas facile mais on veut faire au mieux", explique-t-il avec émotion.

Louana et Mathéo font route ensemble jusqu'à Bourg-lès-Valence, lieu d'arrivée de la 2e étape du raid DynamiGo, accompagnés par Ingrid Maubert, l'une des fondatrices de l'association, le 17 septembre 2023. (Clément Mariotti Pons)

"On veut participer, à notre petite échelle, à construire un modèle de société plus ouvert et joyeux" Ingrid Maubert, de l'association DynamiGo à franceinfo: sport

À peine engagé sur la V63, dans la vallée de l'Isère, que, déjà, l'estomac du jeune garçon demande sa dose de sucre. L'occasion de faire une pause et d'échanger avec Ingrid Maubert, la deuxième fondatrice de DynamiGo. Après 17 années à travailler dans le numérique et le management, elle a décidé, il y a deux ans, de se reconvertir en tant qu'enseignante en activités physiques adaptées.

"J'ai participé à un raid avec des personnes en situation de handicap et ça a chamboulé ma vie", évoque-t-elle. "Après cela, j'ai voulu m'investir. Je suis devenue pilote tandem ski pour amener des personnes à découvrir la glisse, puis j'ai repris mes études et me suis réorientée. Notre ambition, c'est de permettre à des personnes de s'inscrire à des projets comme celui-ci, de vivre ces expériences. C'est ce qui va changer le regard sur la différence. On va également pouvoir intervenir dans plusieurs écoles sur la route pendant ces 15 jours."

Après cinq heures et demie d'effort, il est enfin temps de mettre pied à terre. À 7 ans seulement, Mathéo vient de boucler 100 kilomètres à vélo. Le regard fier, encore plein d'énergie sur le parvis de l'hôtel de Bourg-lès-Valence, il transmet le relais à Chloé, qui lui succède pour la 3e étape.

Lundi 18 septembre, l'impatience de la jeune fille de 19 ans, qui va faire équipe avec le cuisinier lyonnais Grégory Cuilleron sur le tandem, ne tarde pas à se faire deviner. Elle entend bien montrer toute sa détermination pour rejoindre le Poët-Célard (Drôme), malgré les averses qui vont se succéder tout au long des 72 kilomètres du parcours.

Porteuse du syndrome de Williams, une maladie génétique, Chloé relativise : "C'est parfois pénible, c'est sûr, mais il y a toujours plus difficile. Je n'ai jamais été privée de quoi que ce soit". À ses côtés, sa mère Gaëlle, présidente de la Fédération "Williams France" en Auvergne-Rhône-Alpes, en dit davantage sur l'avancée de la recherche. "On voit que des projets prometteurs voient le jour. Un chercheur travaille sur un médicament capable de reproduire de la myéline (gaine isolante qui entoure les prolongements de nos neurones). Pour les familles que l'on accompagne, cela donne de l'espoir. Avant, on parlait d'une naissance sur 25 000 atteinte par ce syndrome. Aujourd'hui, c'est une sur 10 000. On augmente la connaissance et les diagnostics se font plus précoces."

Rencontres inspirantes, conditions météo compliquées... Le vrai sens de l'aventure

Au plus fort de la tempête, un message du chef Cuilleron, triplement étoilé Georges Blanc - chez qui la cycliste d'un jour a déjà suivi un cours - va redonner un peu d'allant au cortège. En parallèle, Hélène, la logisticienne en chef de cette première partie de raid, fait la navette avec les bagages à bord de sa camionnette et sert d'assistance en cas de besoin. Elle guide le reste du peloton dans la chèvrerie de Corinne Deperrois, à La Répara-Auriples (Drôme), pour la pause repas du midi. Dépourvue d'avant-bras gauche de naissance, comme Grégory Cuilleron, la productrice de Picodon raconte avec pudeur son histoire, sa vie avec une prothèse à la jambe gauche (qu'elle porte depuis un accident de voiture), le "projet' que constitue sa ferme... Un courage inspirant que souhaitaient mettre en avant les organisatrices du raid.

Chloé et Grégory Cuilleron arrivent à la ferme tenue par Corinne Deperrois lors de la 3e étape du raid DynamiGo, le 18 septembre 2023. (Clément Mariotti Pons)

Un saut de chaîne, une légère chute et plusieurs dizaines de kilomètres plus tard, la troupe en termine de cette 3e étape. Les vêtements trempés en disent long sur l'hostilité des conditions météorologiques, alors que tout le monde se met à l'abri dans une forêt située entre Bourdeaux et Dieulefit. "On voulait de l'aventure, on est servis !", plaisante Sandrine Ligones. Reste à tenir le cap jusqu'au 30 septembre et l'arrivée au Jardin Albert 1er de Belgique, à Nice.

D'ici là, les péripéties seront encore nombreuses, notamment avec deux montées du Mont-Ventoux, programmées les 22 et 23 septembre. "On est conscientes que nous n'en sommes qu'au début", précise Ingrid Maubert. "Mais il y a aussi plein de belles rencontres qui nous attendent jusque-là, avec des enfants bien sûr mais aussi des personnalités comme Ophélie David, Jean-François Tordo, Camille Lacourt, Tifany Huot-Marchand... L'excitation est aussi dans l'inattendu."