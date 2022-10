Paris : la championne paralympique Cécile Hernandez victime d'une agression

La championne paralympique de snowboard cross a été agressée par un "individu qui a eu des propos et des gestes déplacés" devant un hôtel parisien, dans la nuit de mercredi à jeudi.

La championne paralympique de snowboard cross, Cécile Hernandez, a été victime d'une agression dans la nuit de mercredi à jeudi dernier dans le quartier de la Gare de Lyon à Paris, a-t-elle indiqué sur son compte Instagram dimanche. Elle a déposé plainte, rapporte France Bleu Roussillon.



L'agression a eu lieu devant l'hôtel de la sportive, rue de Lyon, dans le 12e arrondissement de la capitale. La championne, médaillée d'or aux Jeux paralympiques en mars dernier, voulait rentrer dans sa chambre, après avoir passé la soirée au gala de la Fondation Alice Milliat de la ville de Paris, qui met en valeur les femmes sportives. Devant l'établissement, elle a sonné pour que quelqu'un lui ouvre la porte, mais la sonnette ne fonctionnait pas et personne n'était à l'accueil.

"J'ai insisté en vain et, au même moment, un homme est arrivé et m'a agressée. Il aurait pu voler mon sac, mes bijoux, mon téléphone… mais ses intentions étaient tout autres. Cet individu a eu des propos déplacés, des gestes déplacés pendant plusieurs minutes qui m'ont paru une éternité. J'ai dû taper dans les portes vitrées pour qu'on m'ouvre enfin", a-t-elle confié à ses followers. La snowboardeuse se dit "profondément choquée" de l'agression et du "dysfonctionnement" de l'hôtel.

Après hésitation, elle a finalement déposé plainte et espère que les enquêteurs pourront exploiter les images de vidéosurveillance pour retrouver son agresseur et le mettre "hors d'état de nuire, pour que ce [qu'elle a] vécu ne se reproduise pas".

Rentrée à Perpignan dès jeudi, quelques heures après l'agression, elle lance un appel aux autres victimes éventuelles de cet homme, "n'ayez pas peur de vous manifester".