Ligue des champions : PSG et Kiel se quittent sur un nul après un match retardé à la suite de la chute accidentelle d'un spectateur en tribune

Les Parisiens s'en sortent bien. Menés toute la rencontre par le club allemand de Kiel, le PSG a su faire le dos rond et revenir en toute fin de match pour arracher le match nul (30-30) dans sa salle de Coubertin, mercredi 11 mai en quart de finale aller de Ligue des champions. A douze reprises, les Parisiens sont revenus à égalité dans ce match, en ne prenant les commandes qu'une seule fois, lors du premier but du match. Tout se jouera donc outre-Rhin, jeudi prochain sur un match sec en quelques sortes. Le gagnant verra Cologne les 18 et 19 juin pour le Final Four.

Un accident décale le début de la rencontre

A domicile les Allemands partiront favoris, d'autant plus que ce sont eux qui ont dominé la rencontre dans un affrontement physique de tous les instants. Les Parisiens s'en sont remis à leurs deux valeurs sûres du moment, l'arrière gaucher Nedim Remili et le pivot Kamil Syprzak, auteurs de la moitié des buts du PSG à eux deux. Le club de la capitale court après la Ligue des champions depuis le rachat par le Qatar en 2012.

Encore sous le choc de la scène à laquelle nous avons assisté juste avant le coup d’envoi…Ce supporter du PSG tombé à la renverse du premier étage derrière le but. 2 autres personnes semblent touchées dont l’une évacuée sur civière au bout d’un quart d’heure seulement…#PSGKIE — Manu Roux (@ManuRouxJO) May 11, 2022

L'autre fait marquant de la soirée a été extra-sportif. Le début de match a dû être décalé de 15 minutes, à la suite de la chute accidentelle d'un supporter depuis une tribune sur deux photographes placés en contre-bas.

Le coup d'envoi doit être décalé de quelques minutes en raison d'un photographe blessé en arrière de but. #PSGKIEL — PSG Handball (@psghand) May 11, 2022

Le staff médical du club a dû intervenir pour porter assistance aux trois blessés qui ont été conduits à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé selon l'AFP.