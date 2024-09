Handball : libre de tout contrat depuis son départ de Brest, Cléopâtre Darleux a annoncé son engagement avec Metz

La vice-championne olympique à Paris a annoncé avoir été recrutée par Metz. La gardienne de l'équipe de France a également déclaré qu'elle mettra vraisemblablement fin à sa carrière à l'issue de son contrat d'un an.

Un retour aux sources. Après huit annnées passées à Brest, Cléopâtre Darleux était libre de s'engager où elle le souhaitait après son départ à la fin de son contrat. La gardienne de l'équipe de France a porté son choix sur Metz, champion de France en titre, comme elle l'a annoncé à "Stade 2", dimanche 29 septembre. "C'est signé, c'est officiel, et c'est pour une saison, a-t-elle déclaré. Après, je pense que j'arrêterai ma carrière. Je pars ce lundi à Metz et je me réjouis de cela. J'arrive à un moment où la saison a déjà commencé."

A 35 ans, Cléopâtre Darleux a peu joué ces derniers mois. Après plus d’un an d’absence en raison d’une commotion cérébrale, la gardienne de l’équipe de France a pu évoluer quelques minutes aux Jeux olympiques. "C'est sûr que s'il y avait un risque pour ma santé, je ne l'aurais pas pris. Il y a une vie après le handball et je l'ai pris en compte. Depuis janvier, je n'ai plus aucun symptôme. Avant de signer à Metz, j'ai revu mon neurologue, qui m'a donné l'autorisation de continuer. Je suis forcément amenée à reprendre des ballons dans le visage, mais je sais désormais comment réagir et je suis confiante à ce niveau-là", rassure-t-elle sur France 3.

"Ça fait deux mois que je m'entraîne toute seule et que je me maintiens en forme, mais c'est sûr que c'est différent d'un entraînement avec un collectif de haut niveau. Je pense que ça va être un peu court pour ce week-end", raconte-t-elle à "Stade 2". Même si elle risque de manquer de rythme dans les prochaines semaines, l'Alsacienne arrive dans un club qu'elle connaît bien : elle y a djà évolué entre 2009 et 2011. Elle rejoint également des coéquipières de l'équipe de France, Chloé Valentini, Laura Flippes, Léna Grandveau, Sarah Bouktit et Lucie Granier, toutes médaillées à ses côtés cet été à Villeneuve-d'Ascq.