Handball : Didier Dinart devient le sélectionneur de l'Arabie saoudite

Direction l'étranger pour Didier Dinart. Le double champion olympique (2008, 2012) et ex-sélectionneur des Bleus (entre 2016 et 2020) va désormais entraîner l'Arabie Saoudite. L'officialisation a été actée par la Fédération saoudienne de handball sur Twitter lundi 6 décembre.

"Je suis très heureux. Ensemble, nous avons plein de défis à relever. Le handball est une passion qui nous fait tous rêver, alors je serai bientôt en Arabie saoudite, parce que de nouveaux défis nous attendent", a déclaré l'intéressé dans une vidéo. Il dirigera l'Arabie Saoudite lors du Championnat d'Asie à domicile à Dammam du 18 au 31 janvier 2022, qualificatif pour le Mondial 2023.

Nouveau défi

L'ancien défenseur de l'équipe de France, triple champion du monde (2001, 2009 et 2011), tentera de guider sa nouvelle sélection vers une 10e participation au tournoi où elle n'a jamais fait mieux qu'une dixième place (2003). Un nouveau défi près de deux ans après une éviction mal digérée de l'équipe de France à cause du fiasco de l'Euro et l'élimination de son équipe dès le 1er tour.