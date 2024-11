Euro de handball : victorieuse de l'Espagne, l'équipe de France se qualifie pour le tour principal

Cette équipe de France a du cœur. Malmenée après la pause, comptant rapidement trois buts de retard, la sélection entraînée par Sébastien Gardillou s'est imposée avec beaucoup de résilience face à l'Espagne, lors de son deuxième match de l'Euro de handball, à Bâle, samedi 30 novembre. Face à une équipe qui les avait battues en préparation (27-28), les Françaises ont longtemps été accrochées mais ont fini par passer la vitesse supérieure en deuxième période, après avoir été menées à la pause (10-11).

FIN DU MATCH ! 🇫🇷 24-22 🇪🇸

LA QUALIF' ! 🔥

C'est fait, les BLEUES se qualifient pour le tour principal au terme d'un match complétement fou 🤯

Dernier match du tour préliminaire lundi face au Portugal 🇵🇹⚡🇫🇷#BleuetFier pic.twitter.com/YafAq1e3c0 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 30, 2024

Définitivement passées en tête à 18 minutes du terme de la rencontre, les Tricolores n'ont plus été rattrapées par leurs adversaires, longtemps portées par une Danila So Delgado en très grande forme (neuf buts). De leur côté, Chloé Valentini (six buts) et Tamara Horacek (quatre buts) ont été les meilleures marqueuses bleues de la soirée.

Les Espagnoles ont finalement buté sur une défense française qui a haussé son niveau et sur une Hatadou Sako décisive lors de son entrée (5/11 dans les buts). Déjà en tête de leur groupe après leur large succès en ouverture contre la Pologne, les Bleues confirment leur statut de candidates à la victoire finale dans la compétition avec une victoire marquante. Elles joueront le Portugal lundi (20h30) en conclusion de ce tour préliminaire.