Euro de handball : les Françaises dominent aisément la Pologne pour leur entrée en lice

Entrée en lice tranquille pour l'équipe de France à l'Euro de handball. Trois mois et demi après leur médaille d'argent aux Jeux olympiques de Paris, les Bleues ont facilement disposé de la Pologne, jeudi 28 novembre, pour leur entrée en lice (35-22). Désormais dirigées par Sébastien Gardillou, ancien adjoint d'Olivier Krumbholz les handballeuses françaises repartent à la conquête d'un titre européen.

Et elles n'ont jamais laissé la porte ouverte aux Polonaises. Les Bleues ont fait la course en tête dès le début, maintenant un écart d'une petite dizaine de points (18-10 à la mi-temps). Avec un effectif quasiment identique à celui des JO, où seules Cléopâtre Darleux (choix) et Méline Nocandy (blessée) sont absentes, ce sont Estelle Nze Minko (quatre buts) et Pauline Coatanea (cinq buts sur cinq tirs) qui se sont occupées de bien lancer les Françaises. Sans oublier les gardiennes Laura Glauser et Hatadou Sako, à plus de 42% d'arrêts dans cette rencontre..

VICTOIRE ! 🇫🇷 35-22 🇵🇱

C'est terminé à Bâle !

Les BLEUES entament cet EURO de la meilleure manière avec un match parfaitement maîtrisé 👏

VICTOIRE ! 🇫🇷 35-22 🇵🇱

C'est terminé à Bâle !

Les BLEUES entament cet EURO de la meilleure manière avec un match parfaitement maîtrisé 👏

RDV samedi pour le deuxième match face à l'Espagne 🇫🇷⚡🇪🇸

Le prochain rendez-vous de la France dans ce tour préliminaire sera, samedi 30 novembre, face à l'Espagne, qui a battu les Bleues en amical lors de la préparation, avant de conclure face au Portugal, le lundi 2 décembre. Pour rappel, les deux premières se qualifieront pour l tour principal. Les trois premières équipes de l'Euro seront qualifiées pour le Mondial 2025, mais la France, en tant que championne du monde en titre, a déjà validé son ticket.