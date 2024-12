Euro de handball : les Bleues ne laissent aucune chance au Portugal et font le plein avant le tour principal

Reçues trois sur trois. Toujours invaincue dans cet Euro féminin de handball, l'équipe de France a bouclé son tour préliminaire par une troisième victoire de suite, lundi 2 décembre à Bâle (Suisse). Les Bleues ont largement disposé du Portugal (28-16) alors que le sélectionneur Sébastien Gardillou avait décidé de mettre au repos plusieurs joueuses cadres, dont la capitaine Estelle Nze Minko. Une petite revue d'effectif efficace tant ça n'a jamais semblé perturber le collectif tricolore, en démonstration quasiment tout au long de la partie.



VICTOIRE ! 🇵🇹 16-28 🇫🇷

C'est terminé ! Les BLEUES terminent le tour préliminaire de cet EURO avec 3 victoires en 3 matchs ! 💪

Direction la Hongrie désormais pour débuter le tour principal ! ➡️🇭🇺#BleuetFier pic.twitter.com/koB3BOlMD9 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 2, 2024

Les Bleues ont commencé tranquillement, d'abord contenues par la portière portugaise Patricia Da Silva Lima, avant de prendre définitivement les commandes du match au bout de six minutes de jeu. La gardienne Laura Glauser en profitait pour aussi lancer sa partie avec un jet de 7 m détourné avant d'inscrire son troisième but en carrière avec sa sélection. Particulièrement séduisante et très sérieuse défensivement, l'équipe de France a ensuite déroulé son handball, faisant son écart en l'espace de dix minutes, sans jamais encaisser le moindre but (10-3, 15e).

Jamais, par la suite, le Portugal n'est parvenu à reprendre l'ascendant sur les vice-championnes olympiques qui s'inquiètent par ailleurs pour Coralie Lassource, blessée à la cheville au milieu de la seconde période. Alicia Toublanc (5 buts) et Sarah Bouktit (5 buts) se sont particulièrement illustrées tout comme la jeune gardienne ligérienne de 24 ans, Floriane André, élue joueuse du match, en réussite (huit arrêts à 50%) et auteure de deux parades sur des jets de 7 m. Les Bleues devront poursuivre sur cette belle dynamique lors du tour principal, du 5 au 11 décembre en Hongrie.