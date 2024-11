Euro de handball 2024 : nouveau format, nouvelles têtes chez les Bleues... Ce qu'il faut savoir sur la compétition

Passée la déception de la médaille d'argent aux Jeux olympiques, les Bleues doivent déjà se concentrer vers leur nouvel objectif : l'Euro. La compétition s'ouvre, jeudi 28 novembre, et est co-organisée par la Suisse, la Hongrie et l'Autriche. L'équipe de France, qui n'a remporté l'Euro qu'une fois en 2018, est toujours parvenue à atteindre le dernier carré sur les quatre dernières éditions (3e place en 2016, 2e en 2020, 4e en 2022). Elle espère détrôner la Norvège, avec une nouvelle figure de proue après la retraite de son sélectionneur emblématique Olivier Krumbholz. Sa compétition débute dès ce jeudi, par une rencontre face à la Pologne, à Bâle (Suisse), à 20h30.

Pour les Bleues un groupe stable pour ouvrir un nouveau cycle

Une nouvelle ère s'ouvre pour l'équipe de France. Après le départ d'Olivier Krumbholz, qui a porté les Bleues sur le toit du monde (en 2003, 2017 et 2023), de l'Europe (2018) et de l'Olympe (2021), c'est son ancien adjoint depuis 2016, Sébastien Gardillou, qui a pris la relève sur le banc. Le Périgourdin compte s'inscrire dans la continuité de son mentor, et a convoqué 15 des 17 vice-championnes olympiques de Paris 2024. Seules Cléopâtre Darleux (choix) et Méline Nocandy (blessée) sont absentes. Dans un groupe plus fourni qu'aux JO, avec 20 joueuses, Pauline Coatanea et Deborah Lassource font leur retour, tandis que la gardienne Floriane André et l'arrière gauche Clarisse Mairot, actuelle meilleure buteuse de la Ligue des champions avec Brest, vont disputer leur première grande compétition avec les Bleues.

La France se trouve dans un groupe avec l'Espagne, qu'elles ont battue (32-24) aux JO, la Pologne, qui avait fini 16e des Mondiaux 2023, et le Portugal, dont c'est la première participation depuis 2008. Après le premier match contre la Pologne, les Bleues croiseront l'Espagne (samedi 30 novembre à 18 heures) et le Portugal (lundi 2 décembre à 20h30).

La Norvège, tenante du titre et favorite, sans Stine Oftedal

Elles devraient être, comme lors des Jeux olympiques qu'elles ont remportés en battant la France en finale, les principales rivales des Bleues. Les Norvégiennes, double tenante du titre, devront toutefois composer sans deux de leurs stars, Stine Oftedal et Nora Mork. La première, meilleure joueuse du monde en 2019, ancienne d'Issy-Paris (2013-2017), triple championne du monde, quintuple championne d'Europe et championne olympique, a pris sa retraite à l'issue de la médaille d'or olympique à Paris. La seconde, meilleure buteuse du dernier Euro, a décidé de faire une pause dans sa carrière, pour des raisons physiques et mentales, et attend un heureux événement.

Mais avec un effectif pléthorique et la présence dans les buts de Katrine Lunde, élue meilleure joueuse des JO de Paris à 44 ans (42% d'arrêts en moyenne), les Norvégiennes ont tout de même les arguments pour viser un nouveau titre. Il faudra également compter sur les Danoises et les Suédoises, demi-finalistes aux Jeux.

Un Euro à 24 équipes, une première

Dans l'espoir de développer le handball à plus grande échelle, et pour établir une équité avec le tournoi masculin, l'Euro féminin va se disputer pour la première fois avec 24 équipes, contre 16 auparavant. La Turquie et les Iles Féroé vont ainsi faire leurs débuts dans la compétition. Ces 24 équipes sont réparties en six poules pour le tour préliminaire. Les deux premières de chaque poule seront qualifiées pour le tour principal, composé de deux groupes de six équipes, qui conserveront les points acquis lors du tour préliminaire. Elles disputeront quatre rencontres, sans croiser l'autre nation issue de la même poule. A l'issue de ces quatre matchs, les deux meilleures de chaque groupe accéderont aux demi-finales, disputées à Vienne (Autriche).

Les trois premières équipes de l'Euro seront qualifiées pour le Mondial 2025. La France, en tant que championne du monde en titre, a déjà validé son ticket.