Euro de handball 2024: les Bleues qualifiées pour les demi-finales après leur victoire maîtrisée contre la Suède

Les Bleues présentes là où elles sont attendues. Championnes du monde et vice-championnes olympiques en titre, les joueuses de Sébastien Gardillou se sont qualifiées pour le dernier carré de l’Euro grâce à une prestation de patronnes contre la Suède (31-27), dimanche 8 décembre à Debrecen (Hongrie). Les Bleues ont créé un écart en première période et n'ont jamais été rejointes au score.

Face à des Suédoises en difficulté dans cet Euro, les Bleues se sont rendu la tâche facile avec une très bonne mise en route. Elles se sont appuyées sur une bonne défense, du jeu rapide et de la réussite en attaque pour inscrire 19 buts en première période, avec dix buteuses différentes (19-13 à la pause). Au retour des vestiaires, les Tricolores ont toutefois connu un temps faible et ont vu revenir les Suédoises, plus agressives, à trois buts.

Mais avec maîtrise et grâce à une Laura Glauser qui a assuré dans les buts (36% d’arrêts), les Bleues ont repris leur marche en avant, pour s’imposer avec calme et sérénité. Le calme ne devrait pas être au rendez-vous lors du dernier match du tour préliminaire contre la Hongrie et son public, lundi, pour une finale de groupe. Une victoire assurerait aux Bleues d’éviter la Norvège, championne olympique en titre, en demi-finales.